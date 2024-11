Nel 2023 nel Belpaese sono stati l'8,4% in più, oltre il doppio della media europea che si ferma al 4%. Il merito? Dei buoni rendimenti azionari e dell'incremento del turismo

Nel 2023 boom di super ricchi: in tutto il mondo i milionari hanno visto una crescita del 5,1% in numero e del 4,7% in patrimonio. Secondo il World Wealth Report 2024 di Capgemini che snocciola tutti i numeri, l’Italia ha superato persino gli Stati Uniti nella crescita di ultra-ricchi.

I numeri italiani

Nel 2023 in Italia, mentre 270mila persone hanno affrontato la povertà e il 40% delle famiglie ha vissuto in ristrettezze economiche, il numero di super-ricchi è aumentato dell’8,4% e il loro patrimonio dell’8,5%, superando la media europea del 4%. Questo successo è attribuito a buoni rendimenti azionari e un incremento del turismo. La Francia segue con un 6,4% di crescita, grazie al turismo record e alla domanda di prodotti di lusso.

Negli Stati Uniti, la popolazione ricca è cresciuta del 7,3% e i patrimoni del 7,4%, ma l'Italia ha fatto meglio. L'India, invece, registra una crescita superiore al 12%, trainata da un'economia in forte espansione.