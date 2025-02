L’alba illumina i Calanchi di Palizzi, un paesaggio di rara bellezza, scolpito dal vento e dal tempo. Qui, dove la terra racconta la sua storia in forme pure nate dalla natura, oggi si è scritta una pagina di inclusione e condivisione autentica. I ragazzi con disturbi dello spettro autistico hanno camminato tra queste meraviglie, immersi in un’atmosfera che abbraccia i sensi e il cuore. Una presenza autentica che è il fulcro di un incontro in cui territorio e umanità si intrecciano.

"AUTentico Legame" è un’esperienza che lascia il segno. Dopo i momenti vissuti nei giorni precedenti, l’ultima tappa della tre giorni organizzata dalla Fondazione Scopelliti e sostenuta dalla media partnership del Network LaC e del Gruppo Editoriale Diemmecom, ha portato il progetto nel cuore più autentico della Calabria, a Palizzi, nella splendida Area Grecanica Reggina, tra i vigneti della Tenuta Altomonte ed i paesaggi lunari dei Calanchi. Una giornata immersa tra natura, cultura e relazioni umane, dove ogni elemento si è fuso in un equilibrio perfetto.

Un’iniziativa che lascia il segno

È raggiante per il successo di questa esperienza la Presidente Rosanna Scopelliti. «La Fondazione Scopelliti arriva anche a Palizzi per una giornata indimenticabile: dai Calanchi ai vigneti del vino di Palizzi nella Tenuta Altomonte. I ragazzi sono felici di riscoprire la natura, che è davvero a misura di tutti. È stato un momento di inclusione e condivisione, e vogliamo ringraziare la Tenuta Altomonte per averci ospitato oggi, così come l’Azienda Agricola e Boschiva della Famiglia Montesano, che ci ha permesso di visitare i Calanchi aprendoci con il cuore le porte delle loro “case”. Un grazie va anche al Comune di Palizzi ed al Sindaco Umberto Felice Nocera che ci ha voluto sostenere ed essere vicino patrocinando moralmente l’iniziativa. I ragazzi sono entusiasti, ma lo sono anche le famiglie, perché questi sono momenti fondamentali: occasioni di condivisione da vivere con il sorriso».

La Fondazione Scopelliti voleva esattamente questo: «regalare una giornata di vero divertimento a ragazzi e famiglie, ma anche valorizzare gli esempi positivi del nostro territorio. È importante promuovere e far conoscere il cuore grande dei calabresi, il patrimonio metropolitano e reggino, luoghi ricchi di storia e umanità. Questa tre giorni è stata un successo sotto ogni punto di vista. Si apre un nuovo orizzonte nella collaborazione per l'inclusione dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Abbiamo ricevuto una risposta straordinaria, soprattutto dal mondo imprenditoriale, e ci siamo messi in rete per creare vere opportunità occupazionali inclusive, che garantiscano autonomia ai ragazzi e, di conseguenza, tranquillità alle famiglie».

Il racconto del territorio

Tra i protagonisti di questa giornata anche Christian Zuin, CEO di Protur Media, che ha sottolineato il valore della comunicazione come strumento di inclusione e promozione territoriale: «Come Protur Media, crediamo che la comunicazione possa essere un ponte fondamentale per promuovere l’inclusione e valorizzare le realtà territoriali. "AUTentico Legame" rappresenta un esempio concreto di come il racconto del territorio possa diventare anche un racconto di crescita umana, di partecipazione e di nuove opportunità. La Calabria è una terra ricca di storie straordinarie, e oggi i veri protagonisti sono stati questi ragazzi, con la loro capacità di vedere il mondo con uno sguardo autentico e sensibile.

Abbiamo mantenuto l'impegno preso con Borzac e Igers Calabria ad "AUTentico Natale", e lo abbiamo concretizzato oggi con la presenza di questi ragazzi magnifici ai Calanchi di Palizzi e alla Tenuta Altomonte, immersi nella natura e nella bellezza dei luoghi più genuini del nostro territorio, una bellezza autentica che si fonde con la loro. Siamo convinti che il turismo e la promozione del territorio debbano abbracciare una visione sempre più inclusiva, capace di dare voce a chi spesso non viene ascoltato. Per questo continueremo a sostenere iniziative che coniughino narrazione, esperienza e impatto sociale».

Tra i vigneti del comune più a sud della Penisola

Un impegno concreto, quello delle aziende locali, che hanno dato il loro contributo per rendere questa giornata indimenticabile. Le Cantine Altomonte hanno aperto le porte ai ragazzi, offrendo loro un’esperienza che unisce sapori, tradizioni e accoglienza, dimostrando che fare impresa in Calabria può e deve significare responsabilità sociale. Nino Altomonte, imprenditore e titolare delle Cantine che producono il famoso vino IGT, ha espresso il proprio entusiasmo per la partecipazione all’iniziativa: «Siamo felicissimi di ospitare questi ragazzi per questa giornata. Crediamo fermamente nel valore della solidarietà e nel dare una mano a chi ne ha bisogno. La Fondazione Scopelliti sta facendo cose davvero importanti, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare la nostra parte per sostenerli».

Tra i calanchi, lo sguardo autentico

Infine, a chiudere il cerchio di questa giornata straordinaria, le parole dell’Azienda agricola e boschiva Montesano: «Siamo entusiasti di aderire all’iniziativa "AUTentico Legame", che porta i ragazzi autistici alla scoperta della straordinaria bellezza dei Calanchi di Palizzi. Crediamo fortemente che questo paesaggio unico non sia solo un patrimonio naturale da tutelare, ma anche una risorsa capace di generare opportunità per il territorio. Vedere questi giovani vivere l’esperienza immersiva nella natura, esplorare e raccontare il paesaggio con il loro sguardo autentico, è per noi un grande motivo di orgoglio. Siamo convinti che i Calanchi di Palizzi possano attrarre turismo, generando sviluppo economico e nuove prospettive occupazionali, ed è nostro desiderio che in questo percorso i ragazzi autistici possano trovare spazio, valorizzando il loro talento e la loro sensibilità. La sinergia tra inclusione e territorio può diventare un motore di crescita sostenibile, e continueremo a supportare iniziative che coniugano natura, cultura e partecipazione sociale».

Preziosa la presenza dei volontari delle associazioni di Protezione Civile Stella Maris ed Arcipesca Fisa, dei comuni di Bova Marina e Palizzi, che hanno assicurato, con la loro presenza ed il loro supporto tecnico e logistico, lo svolgimento della visita ai calanchi in totale sicurezza.

L’inizio di un percorso

La giornata ai Calanchi di Palizzi e alla Tenuta Altomonte chiude quindi la tre giorni di “AUTentico Legame”, confermando che l’inclusione può diventare azione concreta. L’esperienza di queste giornate lascia una traccia indelebile: la promessa di un percorso che non si ferma qui, ma che punta a creare nuove opportunità, nuove occasioni di crescita e partecipazione per questi ragazzi e le loro famiglie. AUTentico Legame ha dimostrato che la bellezza autentica della Calabria è anche nella capacità di aprirsi agli altri, di accogliere e di costruire insieme un futuro più inclusivo.