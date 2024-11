Il famosissimo deejay e producer aveva espresso il desiderio di devolvere il suo cachet all’Annunziata, ma la trattativa non è stata finalizzata in tempo. La città bruzia saluterà il nuovo anno con il cantante giudice di X Factor

Come il vino, fermentano da tempo le voci intorno al nome dell’artista che dovrà salutare il nuovo anno a Cosenza. Ma la situazione, stavolta, è molto intricata e, forse, non a lieto fine, non per tutti almeno. Cerchiamo di ricostruire partendo dalla notizia del cantante che l’ha spuntata, che da principale è scivolata in secondo piano (tra un attimo spiegheremo il perché).

Sarà, con tutta probabilità, Achille Lauro a dare il benvenuto al 2025 a Cosenza. Il suo nome è stato tra i primi a essere messi sul piatto già a metà settembre, ed è rimasto in pole position a lungo anche quando un artista molto noto s’è fatto avanti con un’offerta di quelle difficili da rifiutare.

Il "dio" della dance

Se il mondo della dance fosse l’Olimpo, Gigi D’Agostino sarebbe senz’altro Zeus. Il famosissimo dee-jay e producer, che da quarant’anni smuove masse oceaniche che ballano sotto la sua consolle al ritmo delle sue storiche hit come "l’Amour Toujours", poteva essere un gran mattatore per il Capodanno di Cosenza e non solo, anche un gran benefattore.

L’artista, infatti, pare avesse espresso il desiderio di devolvere il suo cachet di Capodanno, e parliamo di una cifra che si aggira intorno ai 170mila euro, all’ospedale di Cosenza. Proprio così. Un regalo senza precedenti per questa città, un finale degno di un film di Frank Capra. Ma le cose sono andate diversamente.

