I numeri contano ma i sentimenti ancor di più. E ieri, attorno al numero 101, ovvero gli anni compiuti dalla signora Anna Sulla, ciò che ha fatto la differenza è stato l'amore che si è respirato in casa. È proprio per lei che amici e parenti hanno messo su una piccola festa per brindare, con allegria e semplicità, all'importante traguardo raggiunto.

Siamo a Caraffa, piccola comunità della provincia di Catanzaro. È qui che la signora Anna è nata e cresciuta, dando modo di farsi conoscere per bontà d'animo e gentilezza. Dal 6 marzo del 1924, giorno della sua nascita, ad oggi, la simpatica nonnina ha visto il mondo cambiare e non sempre in meglio. Ha attraversato stagioni fatte di alti e bassi, affrontato con determinazione le sfide più difficili e goduto dei momenti felici.

Madre di cinque figli, nonna di dieci nipoti, bisnonna di sette pronipoti e trisavola di una, la signora Anna oggi si mostra sorridente tra palloncini e candeline da spegnere in occasione del suo centounesimo compleanno. Una festa speciale per celebrare la vita e le felicità che spesso riserva.