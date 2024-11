Il nostro format web video incontra il celebre critico gastronomico Edoardo Raspelli. Una vera e propria autorità in questo settore, Raspelli (noto al grande pubblico televisivo per gli anni trascorsi alla conduzione di Mela Verde) lancia spesso anatemi contro le mode nella cucina e la tendenza a distruggere la nostra gastronomia, prendendo pericolose scorciatoie.

La sua profezia

«Finirà male – dice – Non c’è più competenza per il prodotto, si sceglie la comodità: nei locali arriva tutto già imbustato. E si punta troppo sulla fantasia. Il risultato? Piatti bellissimi con abbinamenti terrificanti. Recentemente mi hanno proposto un dolce con cioccolato e carpa cruda: fa schifo solo a pensarci. E poi non ne possiamo più di questi qui che ti raccontano la storia d’ogni ingrediente… Lasciateci in pace».

