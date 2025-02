La Milano Fashion Week 2025 è pronta a trasformare la città in un palcoscenico globale dedicato alla moda, con eventi, sfilate ed esposizioni gratuite aperte al pubblico. Dal 25 febbraio al 3 marzo, i riflettori si accenderanno sui designer emergenti e sulle collezioni dei grandi nomi del settore, mentre appassionati e curiosi avranno l'opportunità di vivere l'emozione della settimana della moda milanese in prima persona.

Date e orari

La Milano Fashion Week 2025 si terrà dal 25 febbraio al 3 marzo 2025, con eventi che iniziano generalmente nel pomeriggio e proseguono fino a tarda sera. Le sfilate dei principali brand sono programmate in orari specifici, spesso a partire dalle 15.00. Ad esempio, il 25 febbraio, la sfilata di Gucci è prevista alle 15.00, seguita da quelle di Iceberg alle 16.00, N°21 alle 17.00, Alberta Ferretti alle 18.00, K-Way alle 19.00 e DSQUARED2 alle 20.00.

Dove si svolge la Milano Fashion Week? Le location

La Milano Fashion Week non ha un’unica location, perché gli eventi saranno dislocati in diversi punti nevralgici della città. I nuovi talenti della moda si esibiranno al Fashion Hub Market, situato in piazza Gae Aulenti, un'area simbolo della moderna Milano.

Fendi presenterà la sua collezione nella storica sede di via Solari 35, un ex complesso della Fondazione Arnaldo Pomodoro, ora quartier generale del brand. Lo Sferisterio di via Palermo, nel cuore di Brera e a breve distanza dal Parco Sempione, ospiterà la sfilata di Alberta Ferretti, e si trova nei pressi del Quadrilatero della Moda. In via Brera 12, Palazzo Citterio, risalente al XVIII secolo, accoglierà la sfilata di DSquared2, mentre il Palazzo della Borsa quest’anno aprirà le porte alla sfilata di Max Mara. Prada sfilerà nei suoi spazi privati, alla Fondazione Prada di via Lorenzini 14.

Armani, con le sue linee Emporio e la collezione principale, sfilerà in via Bergognone 6, un luogo che dal 2000 ospita la sede della maison all'interno di un ex stabilimento Nestlé. Il Palazzo del Senato, un'affascinante location storica, accoglierà Sportmax per la presentazione della sua nuova collezione. La sfilata si terrà nel suggestivo cortile del palazzo seicentesco, circondato da un loggiato con doppio ordine di colonne, creando un'atmosfera davvero speciale.

Il Metropol, che in passato era una sala cinematografica degli anni '40 e ora uno spazio multifunzionale, ospiterà Dolce & Gabbana che ha scelto questa iconica location di viale Piave 24 per la sua sfilata, un luogo che conserva ancora l'atmosfera vintage ma con una rinnovata funzionalità. Infine, il Palazzo della Permanente ospiterà la sfilata di Luisa Spagnoli, un altro appuntamento da non perdere durante la settimana della moda.

Chi organizza la Milano Fashion Week 2025

La Milano Fashion Week è organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), l'ente che rappresenta le principali case di moda italiane e promuove l'industria del fashion a livello nazionale e internazionale. La Camera Nazionale della Moda Italiana si occupa di coordinare gli eventi, le sfilate e le presentazioni, garantendo che la settimana della moda milanese mantenga il suo status di uno degli appuntamenti più importanti del panorama mondiale della moda.

Tutti i brand, i modelli e le modelle più attesi nel calendario

Di seguito il calendario delle sfilate in programma per la settimana della moda milanese.

Martedì 25 febbraio

CNMI Fashion Hub Opening

15:00 Gucci

16:00 Iceberg

17:00 N.21

18:00 Alberta Ferretti

19:00 K-Way

20:00 Dsquared2

Mercoledì 26 febbraio

09:30 – Luisa Beccaria

10:30 – Jil Sander

11:30 – Daniela Gregis

12:30 – Antonio Marras

14:00 – Diesel

15:00 – Vivetta

16:00 – Marco Rambaldi

17:00 – Marni

18:30 – Onitsuka Tiger

19:30 – Fendi

Giovedì 27 febbraio

09:30 – Max Mara

10:30 – Genny

11:30 – Blumarine

12:30 – Anteprima

14:00 – Prada

15:00 – Emporio Armani

16:00 – Emporio Armani

17:00 – Francesco Murano

18:00 – MM6 Maison Margiela

19:00 – Roberto Cavalli

20:00 – Etro

Venerdì 28 febbraio

10:30 – Institution by Galib Gassanoff

11:30 – Sportmax

12:30 – Calcaterra

14:00 – Tod's

15:00 – Giuseppe Di Morabito

16:00 – Moschino

17:00 – Sunnei

18:00 – Missoni

19:00 – Elisabetta Franchi

20:00 – Versace

Sabato 1 marzo

09:30 – Ferrari

10:30 – Ermanno Scervino

11:30 – Ferragamo

12:30 – Luisa Spagnoli

13:30 – Bally

14:30 – Dolce&Gabbana

15:30 – Laura Biagiotti

16:30 – MSGM

17:30 – Fiorucci

18:30 – Aniye Records

21:00 – Philipp Plein

Domenica 2 marzo

09:30 – Susan Fang con il supporto di Dolce&Gabbana

10:30 – Hui

11:30 – Giorgio Armani

12:30 – Giorgio Armani

13:30 – Avavav

14:30 – J.Salinas

15:30 – Francesca Liberatore

Lunedì 3 marzo, in digitale

10:00 – Tokyo James

10:30 – Maison Nencioni

11:00 – Maxivive

11:30 – Jacob Cohën

12:00 – Saman Loira

12:30 – ViaPiave33.

Inoltre, questa edizione della Milano Fashion Week sarà un'occasione imperdibile perché vi saranno diversi anniversari da celebrare:

Dsquared2 celebra i suoi 30 anni con una sfilata esclusiva; K-Way festeggia il suo 60° anniversario con un evento co-ed, unendo diverse generazioni e stili. Santoni celebra mezzo secolo di tradizione artigianale con un evento speciale. Fendi, per i suoi 100 anni, presenterà una sfilata co-ed che promette di essere un momento indimenticabile.

Chi partecipa quest’anno alla MFW 2025

La Milano Fashion Week non è solo un palcoscenico per i grandi nomi della moda, ma anche un'importante opportunità per i designer emergenti. Quest'edizione vedrà tra i protagonisti Tokyo James e Maxivive, con sfilate digitali. Denisa Rad ed Edis Pala, che parteciperanno al calendario delle presentazioni. Mastewal Alemu e Phan Dang Hoang, parte del programma MFW Forward.

Dove vedere la Milano Fashion Week? Gli eventi digitali

La Milano Fashion Week offre diverse opportunità per seguire gli eventi in modalità digitale. Appassionati e professionisti della moda avranno la possibilità di seguire le sfilate sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, creata appositamente per gli eventi digitali delle fashion week. Inoltre, sfilate e contenuti esclusivi saranno visibili anche su un maxischermo LED situato in Piazza dei Mercanti.

Molti brand e organizzatori condividono aggiornamenti, video e contenuti esclusivi sui loro canali social ufficiali, come Instagram, Facebook e YouTube. Seguendo questi canali, è possibile accedere a contenuti in tempo reale e interagire con la community globale della moda.

Quali gli eventi gratis e aperti al pubblico a cui andare alla MFW?

La Milano Fashion Week non si limita alle sfilate, ma propone anche una varietà di eventi aperti al pubblico, assolutamente da non perdere.

Bottega Veneta organizzerà una performance esclusiva nel suo nuovo quartier generale, Palazzo San Fedele, in collaborazione con Casa Mollino. Il 27 febbraio, verrà celebrata la terza edizione del Premio Maestri d'Eccellenza, un riconoscimento agli artigiani più talentuosi d'Italia.

Tra le mostre da tenere d'occhio, c'è Anna Piaggi, Parole e Taffetà, curata da Daniela Fedi e sponsorizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. La Triennale Milano ospiterà la seconda edizione di Fashion Issues, con due incontri speciali, il 24 febbraio e il 2 marzo, a cura di Vanessa Friedman, fashion director del The New York Times. Infine, il 3 marzo sarà interamente dedicato ai contenuti digitali, con una serie di presentazioni online visibili sulla piattaforma ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Milano Fashion Week: dove andare? Il calendario completo

Durante la Milano Fashion Week 2025 avrete l'opportunità di assistere a sfilate di brand emergenti, scoprire collezioni esclusive e partecipare a eventi creativi unici.

Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti

Dal 25 febbraio al 3 marzo 2025 in Piazza Mercanti 2

Il Fashion Hub torna a Palazzo Giureconsulti con un'iniziativa della Camera Nazionale della Moda Italiana dedicata ai giovani talenti. Durante l'evento, i visitatori potranno esplorare esposizioni esclusive, partecipare a talk con esperti del settore e scoprire progetti innovativi legati al mondo della moda. Un'opportunità unica per scoprire il futuro dell'industria.

Tributo a Balenciaga | Shoes from Spain a Palazzo Morando

Dal 21 febbraio al 2 marzo – Via Sant’Andrea 6

In occasione del 130° anniversario della nascita di Balenciaga, Palazzo Morando ospita la mostra Balenciaga | Shoes from Spain tribute. L'esposizione metterà in relazione 25 creazioni originali dello stilista con altrettante calzature progettate per il 2025, creando un interessante “total look”. L'allestimento include giornali, fotografie e inviti storici dagli anni '30 ai '60. L'ingresso è gratuito previa registrazione online.

In Y/Our Life al Museo della Permanente

Dal 26 febbraio al 2 marzo – Via Filippo Turati 34

K-Way presenta In Y/Our Life, una mostra che esplora la storia della celebre giacca K-Way insieme ad altri brand diventati icone culturali globali. L'esposizione include reinterpretazioni artistiche di marchi come Bic, Pongo, Rollerblade, Scotch, Chupa Chups e Polaroid. La mostra, dopo Milano, farà tappa a Parigi, Seoul e Londra. Saranno offerti anche laboratori, performance e visite guidate gratuite.

Sfilata New Liberty all’Acquario Civico

1 marzo 2025 – Viale Gadio 2

Un evento speciale ideato dalla Fondazione Centro Anch'io Onlus, in collaborazione con MP Moda International Fashion School. La sfilata New Liberty vedrà in passerella ragazze con disabilità intellettive, che hanno seguito un percorso di formazione insieme ad esperti del settore, e presenteranno abiti creati da giovani designer emergenti. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Fashion Issues alla Triennale Milano

2 marzo 2025, ore 18:30 – Viale Alemagna 6

La Triennale Milano ospiterà la seconda edizione di Fashion Issues, un evento imperdibile per discutere le evoluzioni del settore. Moderato da Vanessa Friedman, fashion director del The New York Times, l'incontro è un'opportunità per esplorare i temi più rilevanti della moda. L'accesso è libero previa registrazione online.

Come partecipare alla Milano Fashion Week?

Chi desidera partecipare agli eventi della Milano Fashion Week dovrebbe fare riferimento al calendario ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana per conoscere orari e sedi esatti. Sebbene molte delle sfilate siano accessibili solo su invito, alcune di esse saranno disponibili in streaming, offrendo a tutti la possibilità di seguire in diretta gli spettacoli. La Milano Fashion Week si conferma come un evento imperdibile, un'occasione unica per esplorare le nuove tendenze e per celebrare il meglio della moda, sia italiana sia internazionale.