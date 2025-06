Saranno attivi dall’1 luglio e fino a 31 agosto i parcheggi a pagamento a Soverato. La novità riguarda soltanto le zone a ridosso del lungomare. Una decisione presa, spiega il sindaco Daniele Vacca, «per garantire una sosta più equa e organizzata, una città più ordinata e un ricambio sulle autovetture che favorisca le attività commerciali e il servizio balneare. Ormai in tutte le città turistiche ci sono i parcheggi a pagamento, estesi a tutto il territorio comunale invece su Soverato si è voluto dare maggiore risalto alla zona a mare. Quindi penso che sia un servizio che si adegui alle altre località turistiche sia della Calabria ma anche di tutta Italia».

Saranno attivi da domani i parcheggi a pagamento a Soverato ma soltanto nelle zone a ridosso del lungomare e fino al 31 agosto. Il sindaco della città spiega ai nostri microfoni i motivi di tale iniziativa.

Parcheggi blu sul lungomare

Le strisce blu interessano quindi solo il 3% dei parcheggi disponibili in città, per un totale di 350. La decisione arriva, fa sapere il primo cittadino, a seguito di un sondaggio lanciato sull'app ufficiale della città secondo il quale il 72% dei partecipanti si è detto favorevole . «Un'iniziativa sperimentale che parte da quest'anno e anche la tariffa prevede un prezzo irrisorio: 1 euro per la prima ora e 50 centesimi dalla seconda».