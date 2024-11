Ogni giorno su LaC dal lunedì al venerdì, alle 11.30, Italo Palermo e Simona Tripodi sono al timone di Zigo Zago. La puntata sottolinea l'arrivo dell'autunno con la Calabria che si prepara a festeggiare con una ricca stagione di tradizioni culturali, enogastronomiche e artistiche. Questo periodo rappresenta un'opportunità per riscoprire le radici del nostro territorio e celebrare le sue eccellenze. In questo contesto, la nostra suite aeroportuale ha avuto il piacere di ospitare il sindaco di Cleto, Armando Bossio, che ha presentato la kermesse agricola Agricleto, Fiera dell’agricoltura, in programma da oggi fino a domenica 13 ottobre. Inoltre, a condividere la suite aeroportuale, il cantastorie appassionato Peppe Sapone. Entrambi rappresentano tra il meglio della nostra cultura locale, incarnando la passione per la terra e la tradizione che caratterizzano la nostra regione. La loro presenza è un invito a immergersi in un autunno ricco di sapori, suoni e storie che raccontano la Calabria in tutta la sua bellezza.

La nostra regione offre numerosi appuntamenti da mettere in agenda, specialmente durante l'autunno e l'inverno, grazie al suo clima e alle straordinarie temperature, oltre ai prelibati prodotti locali. Il sindaco di Cleto, Armando Bossio, è stato accolto per parlare di un evento importante: «Inizia oggi nel centro storico di Cleto, l’evento Agricleto, dalle ore 16 fino a domani sera. Siamo giunti alla terza edizione di questa fiera dedicata all'eccellenza dei prodotti calabresi, all'artigianato e alle attrezzature agricole».

Bossio ha spiegato che l’evento rappresenta un'opportunità per mettere in luce le potenzialità agricole di Cleto: «Vogliamo sfruttare eventi come questi per promuovere il comparto agricolo e agroalimentare. La fiera inizierà con una sfilata di trattori, coinvolgendo chi ha lottato per mantenere viva la realtà agricola». Ha aggiunto che il settore agricolo non è facile, ma eventi come questo stimolano l’interesse e la sensibilizzazione delle istituzioni: «Saranno presenti produttori di tutta la Calabria, e ho potuto osservare personalmente l’interscambio tra piccole e grandi aziende».

Il sindaco ha enfatizzato l'importanza della fiera: «È un momento di incontro tra produttori e consumatori, una vera festa. La fiera non è solo per gli addetti ai lavori, ma un evento per tutti, con un ricco programma di spettacoli e attività». Ha anche annunciato la presenza di musicisti e spettacoli che intratterranno i visitatori, garantendo divertimento per adulti e bambini.

Bossio ha concluso ricordando che durante la fiera ci saranno anche degustazioni gratuite: «Sarà un’occasione per gustare i prodotti tipici. Ci aspettiamo una grande partecipazione e siamo felici di offrire anche servizi come navette per facilitare l'accesso all'evento». Inoltre, è stato sottolineato che ci saranno stand dedicati all'artigianato e mezzi innovativi per l'agricoltura, con un’ulteriore giornata di eventi programmata per il 14 ottobre, specificamente dedicata agli appassionati del settore. L’appuntamento con Agricleto è quindi un’opportunità imperdibile per valorizzare la tradizione e l’innovazione agricola calabrese, unendo comunità e produttori in un evento che promette di essere memorabile.

Raccontare la propria terra: la musica e le tradizioni di Peppe Sapone

In un vivace incontro tra amici, a Zigo Zago, la musica e le tradizioni del nostro territorio hanno trovato una voce autentica. Peppe Sapone, cantastorie e custode delle storie popolari, ha condiviso la sua passione per la terra e la cultura calabrese, accompagnato dal talentuoso chitarrista Giuseppe. In un dialogo ricco di emozioni, i due artisti hanno esplorato il legame tra tradizione e innovazione, celebrando il potere della musica di unire le generazioni e di mantenere vive le storie dei nostri avi. Dalle serenate romantiche alle performance coinvolgenti, la loro arte si propone di raccontare e rivivere le esperienze che definiscono la nostra identità.

Nell'incontro con due grandi amici del territorio, è emersa la profonda connessione con la terra. Peppe Sapone, un cantastorie appassionato, è stato accolto con entusiasmo: «La terra ce l'ho nel sangue», ha dichiarato, sottolineando l’importanza delle sue origini. Accompagnato da un altro Giuseppe, chitarrista, Peppe ha espresso la sua passione per la tradizione: «Vengo dalla tradizione, ma credo che si possa innovare rispettando le radici». Questo approccio, ha aggiunto, dimostra che innovazione e tradizione non sono oppositori, ma possono coesistere e arricchirsi a vicenda.

In un dialogo vibrante, il cantastorie ha spiegato: «Se ho tanto seguito, è perché la gente sente il ritmo e le parole che raccontano la nostra vita». La sua musica, ha detto, è un modo per mantenere vive le emozioni e le storie dei nostri avi. Peppe ha poi accennato a un tour dedicato ai canti del Sud, evidenziando la sua volontà di allargare l'orizzonte musicale senza perdere il legame con la tradizione. Entrambi gli artisti hanno condiviso aneddoti sulla serenata, una tradizione che oggi viene spesso ripresa in chiave moderna. «Un tempo, le serenate si cantavano per chiedere la mano», ha spiegato Peppe, «era un modo per mostrare il proprio amore e per comunicare, anche a distanza, alla persona amata». Peppe ha enfatizzato la sua mimica espressiva durante le performance: «Non sono solo un cantante, ma un interprete che racconta storie». Il dialogo si è concluso con un riconoscimento della bellezza delle tradizioni e della loro evoluzione nel tempo: «I tempi sono cambiati, ma l'essenza delle nostre storie rimane viva», hanno concordato, celebrando il valore della musica e della cultura popolare.

Guarda l'intera puntata su LaC Play