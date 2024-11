Il rapper partenopeo, arrivato secondo all'ultima edizione di Sanremo con il brano "I p' me, tu p' te", ha infiammato la nuova Arena dove è stato poi premiato per il miglior live 2024

«Un evento senza precedenti con 15.000 spettatori. Uno dei più grandi concerti realizzati nella storia della Riviera dei Cedri, con uno degli artisti più acclamati del momento che ha infranto ogni record numerico e discografico. Un bagno di folla nella nuova Arena dei Ruderi, una struttura, progettata da Dedo Eventi di Alfredo De Luca e Ticket Service Calabria, per i grandi eventi all’interno dell’area archeologica di Cirella Antica». Sono le parole contenute in una nota stampa all'indomani del concerto di Geolier, che si è tenuto ieri sera nell'arena nuova ai Ruderi di Cirella.

Un grande successo

«Il rapper partenopeo - si legge ancora - si è esibito sul palcoscenico dell’Arena dei Ruderi davanti a ben 15.000 spettatori provenienti da tutte le parti d’Italia. L’artista reduce dal successo del suo ultimo album “Dio Lo Sa” e dopo il tanto discusso festival di Sanremo con 3 ben soldout allo Stadio Diego Armando Maradona, arriva a Diamante per una delle sue tappe del tour estivo più attese. Un dato importante per la Calabria non solo per lo spettacolo dal vivo ma anche per il Turismo visto il soldout anche delle strutture ricettive. Un successo che rimarrà nella storia dei grandi eventi in Calabria».

Tante le sinergie

«Il live di Geolier rientra nel Festival Teatro dei Ruderi realizzato con il contributo della Regione Calabria ed il patrocinio del Comune di Diamante. Grande merito va a tutta la squadra della Prefettura e Questura che hanno impegnato le loro forze gestendo al meglio tutti gli accessi con grande rigore incluso afflusso e deflusso».

Il premio miglior live 2024

Il direttore artistico Alfredo De Luca insieme al Sindaco Achille Ordine hanno consegnato a Geolier il premio miglior Live 2024. Infine, conclude De Luca: «L’inaugurazione dell’Arena con un live del genere è stato merito di un gioco di squadra e grazie soprattutto alle forze dell’ordine che hanno gestito il flusso ed il deflusso senza problemi. Con il loro supporto siamo riusciti a mettere in piedi una macchina organizzativa che ha strutturato un’arena unica nel suo genere e che valorizza a pieno l’intera area archeologica di Cirella diventando una forte attrazione per tutti. Merito va anche all’amministrazione comunale di Diamante tempestiva per tutto l’iter burocratico per la messinscena del concerto. Un punto di partenza importante non solo per la città di Diamante ma per l’intera Regione». Il Prossimo appuntamento del Festival, si ritorna nel Teatro dei Ruderi, con l’atteso Concerto dei Ricchi e Poveri.

La soddisfazione dell'amministrazione comunale

«Giovani e giovanissimi, accompagnati anche dalle loro famiglie, provenienti da tutta Italia, hanno reso il live del rapper napoletano indimenticabile: un pezzo importante che s'inserisce nei grandi eventi dal vivo, in particolare di Diamante e Cirella, e in generale della Calabria. Sentire le voci degli spettatori accompagnare le canzoni di Geolier, vederli divertirsi e ballare a suon di musica è stato emozionante», afferma il sindaco di Diamante, Achille Ordine. «Non possiamo, quindi, che essere felici per la riuscita del concerto – che rientra nella programmazione del Tirreno Festival, con la direzione artistica di Alfredo De Luca -. Il live, comunque, ha richiesto un impegno sinergico e concreto sia prima che dopo da parte delle Forze dell'Ordine, dell'Anas, degli uffici e degli operatori comunali di Diamante, dei tanti volontari e di tutti coloro che hanno contributo affinché questo evento fosse un successo: a loro va il mio sentito grazie. Hanno vinto Diamante e Cirella. Ha vinto la Riviera dei Cedri. Ha vinto la Calabria intera», conclude il sindaco Ordine.