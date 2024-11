Formula itinerante per l’appuntamento che vedrà gli operatori di mercato confrontarsi sulle tendenze del mercato. In Calabria la seconda tappa, chiusura a Palermo il 17 e 18 novembre

Dopo il successo della prima tappa a Misterbianco (Catania), la Gift Fair, la fiera dedicata agli operatori del settore delle bomboniere e degli articoli da regalo, prosegue il proprio tour con la seconda data, prevista a Lamezia Terme il 20 e 21 ottobre 2024.

L'evento rappresenta l'occasione ideale per scoprire le nuove collezioni e confrontarsi sulle tendenze di mercato. La scelta di un format itinerante per questa 24esima edizione si è rivelata vincente, come dimostrato dal grande interesse riscosso nella tappa di settembre, che ha visto una partecipazione significativa e una interazione positiva tra espositori e operatori del settore. «Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti finora – commenta Giovanni Mirulla, direttore di Emil Fiere srls –. L'appuntamento di Misterbianco ha confermato la validità del formato che ci permette di rispondere in modo flessibile alle esigenze attuali del mercato, rendendo più agevole il confronto costruttivo tra le parti. Ora contiamo di replicare a Lamezia Terme».

In Calabria il meeting si terrà al Grand Hotel Lamezia, dove produttori e distributori avranno l’opportunità di dialogare e discutere sullo stato del mercato e sulle prospettive future. In un periodo ancora segnato dalle incertezze economiche globali, la Gift Fair si conferma un punto di riferimento per i professionisti del settore, che anno dopo anno continuano a riconoscere la qualità che contraddistingue la manifestazione. La tappa conclusiva dell'edizione 2024 della Gift Fair è prevista a Palermo, il 17 e 18 novembre, presso il Saracen Sands Hotel & Congress Center di Isole delle Femmine.