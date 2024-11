Per più di una settimana il quartiere Marina è stato animato da molteplici eventi culminati ieri con la processione via terra e mare e l'iconica "fuitina" ad opera dei portatori della vara. La serata finale è stata impreziosita dal concerto dei Tira Taranta live band

Si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Portosalvo, che ogni anno riempiono di felicità i cuori dei fedeli di Gioia Tauro, e in particolar modo dei residenti del quartiere Marina. Come consuetudine, l'8 settembre si è celebrata la giornata dedicata alla Santa Vergine protettrice dei marittimi, in un susseguirsi di momenti dalle mille emozioni.

Già in mattinata, alle ore 11:00, si è svolto un significativo gesto di fede. I portatori della vara si sono tuffati dal Pontile: un atto simbolico che ha inteso esprimere la dedizione e il legame profondo con la Madonna, protettrice del mare e dei suoi figli.

Alle ore 17 ha avuto luogo la celebrazione eucaristica nella parrocchia Maria Santissima di Portosalvo. Successivamente, nel rione Marina, è iniziata la caratteristica processione via terra e mare, guidata da don Giovanni Gentile. Centinaia di instancabili e ferventi portatori della Vara, indossando l’iconica casacca, hanno condotto la sacra effigie della Madonna per le strade principali del quartiere adornato a festa con i tipici colori biancoazzurri. Migliaia i devoti che hanno accompagnato la processione con canti e preghiere. Dopo esser stata collocata su un piccolo peschereccio, la Madonna è sfilata per un breve tratto del litorale gioiese, per poi rientrare nella terraferma. Il cielo è stato perennemente attraversato dalla magia dei fuochi pirotecnici che hanno lasciato tutti a bocca aperta. La celebrazione religiosa è culminata con l'iconica "fuitina" dei portatori che, a spalla, hanno ricondotto in parrocchia la Madonna, tra due ali di folla colma di brividi, che urlava "Evviva Maria".

Infine, il sindaco Simona Scarcella, che ha seguito le celebrazioni nel suo quartiere nativo per tutta la giornata indossando con senso di appartenenza la divisa da portatore, ha affidato la comunità alla protezione della Santa Vergine.

La serata è continuata in Piazza del Marinaio con il concerto dei Tira Taranta live band. I ritmi etnici della musica popolare calabrese, sapientemente accompagnati da testi accattivanti, hanno coinvolto il numeroso pubblico che si è lasciato andare in balli tipici. Il gruppo dei Tira Taranta è formato da 7 elementi che hanno come leader Guido Ferrarese. Con strumenti tradizionali fondono suoni in connubio tra moderno e antico che rendono l'ascolto molto attuale. In un susseguirsi di brani e coreografie, hanno regalato voglia di stare insieme e condividere le radici comuni.

Il programma dei festeggiamenti civili, per diversi giorni, è stato considerevole. L'organizzazione, come sempre, è stata a cura del Comitato civile Maria Santissima di Portosalvo, del presidente Luciano Tedeschi.

Il vicesindaco e assessore ai grandi eventi Totò Parrello ha fornito tutto l'appoggio necessario. Una fondamentale collaborazione per la riuscita della manifestazione l'hanno fornita i Portatori della Vara. Gli eventi sono stati realizzati grazie al fattivo sostegno della raccolta popolare e alla cooperazione dell’amministrazione comunale. Per una settimana sono andate in scena rappresentazioni teatrali e si sono esibiti gruppi musicali, sempre privilegiando la territorialità. Il quartiere Marina è stato animato da bancarelle e luminarie. Una festa riuscitissima, orgoglio della comunità parrocchiale di Maria Santissima di Portosalvo e di tutta la città di Gioia Tauro. Una sentita devozione che scalda i cuori. Un'affluenza di persone invidiabile, con l'auspicio che in futuro diventi sempre più anche un'attrattiva turistica per tutta la Calabria.