Dalla suite aeroportuale di Lamezia Terme, Simona Tripodi e Italo Palermo hanno ospitato padre Domenico Crupi che dal Santuario di San Francesco di Paola ci guida alla scoperta delle tradizioni natalizie calabresi e ci invita a riscoprire il senso profondo della Natività in questo periodo magico. Dove le luci scintillanti e i doni avvolgono tutto e tutti, è facile dimenticare il vero significato del Natale. Ma grazie all'incontro con padre Crupi, direttamente dal Santuario di San Francesco da Paola, possiamo riscoprire la profondità spirituale di questa festività. E Rende si prepara a vivere un weekend all'insegna dell'arte e della musica. Grazie all'iniziativa di Vincenzo Naccarato, noto dj e organizzatore di eventi, la città calabrese ospiterà la prima edizione della Rende Tattoo Convention, un evento che promette di far vibrare la città con tatuaggi, concerti, mostre e tanto altro (rivedi qui l’intera puntata).

Al Santuario un ricco calendario di eventi natalizi

Il Santuario di San Francesco da Paola, cuore pulsante della fede calabrese, ci ha aperto le porte per un viaggio alla scoperta delle tradizioni natalizie più autentiche. Padre Domenico Crupi, con la sua semplicità e la sua profonda conoscenza della spiritualità, ci ha guidati in un percorso di riflessione sul vero senso del Natale. «Il Natale è un momento per ritrovare se stessi e gli altri», afferma padre Domenico. «Spesso ci lasciamo trasportare dalla frenesia e dall'esteriorità, dimenticando l'essenziale: la nascita di Gesù Cristo e il suo messaggio di amore e speranza». Il sacerdote sottolinea l'importanza di rallentare i ritmi e di dedicare del tempo alla famiglia e alle persone care. «Il Natale è un'occasione per coltivare le relazioni, per ascoltare gli altri e per ritrovare un senso di comunità».

Il presepe, uno dei simboli più iconici del Natale, è stato al centro della conversazione, difatti padre Domenico ci ha spiegato come il presepe non sia solo una rappresentazione della Natività, ma un vero e proprio percorso spirituale. «Nel presepe troviamo raffigurati i valori fondamentali della vita: la famiglia, il lavoro, la solidarietà. È un invito a riscoprire la semplicità e l'autenticità».

La Basilica si prepara ad accogliere i fedeli con un ricco calendario di eventi e celebrazioni natalizie. Tra questi, un'attenzione particolare sarà dedicata al Giubileo, un'occasione unica per riflettere sulla propria fede e rinnovare il proprio cammino spirituale. In un mondo sempre più frenetico e individualista, il messaggio di padre Domenico Crupi è un invito a ritrovare il senso profondo del Natale. Un invito a riscoprire i valori autentici, a coltivare le relazioni e a guardare al futuro con speranza.

Rende tattoo convention: inchiostro, musica e arte per un weekend indimenticabile

Vincenzo Naccarato, noto ai più come Nac, ha sempre avuto una grande passione per la musica e l'organizzazione di eventi. Dopo aver organizzato con successo eventi di grande portata come il Park Life, ha deciso di portare la sua creatività nel mondo dei tatuaggi, dando vita alla Rende Tattoo Convention. «L'idea è nata dalla voglia di creare un evento che unisse diverse passioni: la musica, l'arte e la creatività», spiega Vincenzo.

«Il tatuaggio è un'espressione artistica che va oltre la semplice decorazione del corpo. È un modo per raccontare una storia, per esprimere la propria personalità». La Rende Tattoo Convention si svolgerà il 14 e 15 dicembre al Parco Acquatico Santa Chiara e offrirà un programma ricco di eventi per tutti i gusti.

Tatuaggi: Oltre 100 tatuatori provenienti da tutta Italia si sfideranno in diverse categorie, dando vita a opere uniche e originali.

Musica: Concerti live, dj set e battle di freestyle animeranno le due giornate.

Mostre: Saranno allestite mostre fotografiche e artistiche dedicate al mondo del tatuaggio.

Mercatini: Un'area dedicata all'artigianato locale e ai prodotti vintage.

Workshop: Saranno organizzati workshop e dimostrazioni per chi vuole avvicinarsi al mondo del tatuaggio.

La Rende Tattoo Convention è un'occasione unica per scoprire il mondo del tatuaggio da vicino, per ammirare le opere di artisti di fama internazionale e per partecipare a un evento che celebra la creatività e l'individualità. «Vogliamo che la Rende Tattoo Convention sia un punto di riferimento per tutti gli appassionati di tatuaggi, ma anche per chi è semplicemente curioso di scoprire questo mondo», afferma Vincenzo Naccarato. «Sarà un'esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e sorprese».

L'organizzatore sottolinea l'importanza di superare i pregiudizi legati al mondo dei tatuaggi come un marchio di fabbrica dei “cattivi ragazzi”, ma un'espressione artistica che viene scelta da persone di ogni età e ceto sociale.