Insieme contro la violenza sulle donne, in campo la Commissione pari opportunità della Provincia di Catanzaro e l’US Catanzaro 1929 per la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro e l’Us Catanzaro 1929, in collaborazione con l’Ufficio delle Consigliere di parità della Provincia, hanno lanciato la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione “Insieme contro la violenza sulle donne”.

«L’obiettivo è diffondere la cultura del rispetto e della parità coinvolgendo donne e uomini per incidere sulla prevenzione del fenomeno della violenza – si legge in una nota -. La narrazione è affidata ai calciatori e alla commissione pari opportunità che, quest’anno, ha coinvolto anche gli altri organismi istituzionali di parità, le associazioni e i centri antiviolenza con cui sono state avviate iniziative congiunte, durante l’anno, per la promozione delle campagne antiviolenza.

Un messaggio corale che valorizza il potere comunicativo dello sport e che veicola in maniera efficace l’importanza dell’ impegno quotidiano e costante di tutti contro la violenza».

Lo spot è stato lanciato, in apertura della partita Catanzaro-Mantova, direttamente dal campo alla presenza di oltre 8.000 tifose e tifosi con un messaggio della Presidente della Commissione pari opportunità della Provincia di Catanzaro, Donatella Soluri, e del presidente dell’Us Catanzaro 1929, Floriano Noto.