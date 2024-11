Ivan Pizzimenti, giovane talento calabrese, è stato protagonista della puntata odierna di Zigo Zago, format in onda dall'aeroporto di Lamezia Terme a cura di Italo Palermo e Simona Tripodi (clicca qui per rivedere la puntata). La sua testimonianza intreccia sport e musica. «Fortunatamente ho sempre abbinato i due mondi», confida Ivan, sottolineando come la sua passione per il judo, trasmessa dal padre, e la musica siano sempre coesistite. Già da piccolo, Ivan ha iniziato a esplorare il canto, incoraggiato dalla madre che lo ascoltava cantare in casa.

A sei anni, decide di iscriversi a una scuola di canto, sebbene inizialmente tenti con la chitarra. «Non mi piaceva, volevo solo cantare», spiega. I suoi anni di studio, durati fino ai diciotto, sono stati fondamentali per la sua formazione artistica. Durante un provino per il programma "Io Canto", a soli 12 anni, Ivan vive un momento critico. «Il regista mi ha detto che la mia voce sarebbe cambiata, e sei mesi dopo è successo», racconta. La sua voce subisce una trasformazione, portandolo a un periodo di crisi e incertezza. «Praticamente smisi di cantare», ricorda. Tuttavia, questo cambiamento si rivela un'opportunità di riscoprire le proprie capacità vocali. Il giovane artista, oggi, ha ritrovato la sua voce e si sta dedicando alla scrittura musicale. «Attualmente sto cercando ispirazione, è un momento difficile», ha ammesso. Il giovane sa che la creatività può essere influenzata da esperienze personali, e nel periodo di isolamento dovuto alla pandemia ha scritto una canzone, che spera di pubblicare presto.

Parlando dei suoi progetti futuri, Ivan si è detto determinato a continuare il suo percorso artistico. «Sto lavorando a un brano intitolato "Attimi Indiscreti" che potrebbe uscire all'inizio del nuovo anno», rivela con entusiasmo. Rappresenta una generazione di artisti che, nonostante le difficoltà, continuano a sognare e a lottare per esprimere la propria creatività. Con un mix di sport e musica, il suo viaggio è solo all'inizio.

Dalla class action di OnlyFans ai matrimoni McDonald's in Cina

In collegamento dalla nostra sede di Milano, LaCityMag, Luca Varani si è concentrato sul rapporto tra sesso e cibo, temi che suscitano curiosità e dibattiti. Luca, esperto di musica e cultura, discute di una class action su OnlyFans, dove molti abbonati hanno scoperto che le interazioni non sono sempre gestite dalle creator, ma da chatters. Luca commenta che gestire migliaia di utenti è simile a un call center, sottolineando l’assurdità della situazione. Il discorso si sposta sui matrimoni McDonald's in Cina, un'alternativa economica che rappresenta una forma di ribellione contro le tradizioni. Con un costo medio di 45.000 dollari per un matrimonio, l'opzione McDonald's diventa un simbolo di dissenso e di come i fast food stiano evolvendo, con DJ che animano gli spazi per attrarre una clientela più giovane, cercando di superare l'immagine negativa legata all’obesità. In sintesi, la chiacchierata esplora come sesso e cibo non siano solo piaceri fisici, ma anche esperienze culturali e sociali che continuano a evolversi e sorprendere.