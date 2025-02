La Milano Fashion Week è uno di quegli eventi che trasformano la città in una passerella a cielo aperto. Dal 25 febbraio al 3 marzo 2025, la capitale della moda accoglie addetti ai lavori, celebrity, influencer e appassionati, tutti pronti a scoprire le nuove tendenze dell’autunno-inverno 2025/2026.

Ma se le sfilate sono un sogno blindatissimo riservato a pochissimi eletti, ci sono anche eventi gratuiti aperti al pubblico, che permettono di respirare il fascino della settimana della moda senza bisogno di un invito dorato. Dalle mostre ai talk, dalle installazioni alle esperienze immersive, Milano regala occasioni imperdibili per vivere la Mfw dall'interno.

Palazzo Morando celebra Cristóbal Balenciaga

Tra gli appuntamenti più raffinati c’è la mostra "Cristóbal Balenciaga | Shoes from Spain Tribute", un omaggio al genio della moda spagnola ospitato a Palazzo Morando. L'esposizione, visitabile fino al 2 marzo 2025, raccoglie 25 creazioni iconiche dello stilista, affiancate da calzature realizzate per l’occasione dai migliori brand spagnoli. Un viaggio nella storia dell'alta moda e dell'artigianato calzaturiero, che permette di riscoprire la visione di un couturier senza tempo.

L’ingresso è gratuito, un’occasione da non perdere per chi ama la moda d’autore.

Il Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti: il cuore della moda emergente

Se invece il tuo interesse è scoprire i designer del futuro, il posto giusto è il Fashion Hub della Camera Nazionale della Moda Italiana, aperto fino al 2 marzo a Palazzo Giureconsulti. Qui si possono esplorare progetti innovativi e sostenibili, come la selezione "Designers for the Planet", dedicata alla moda consapevole, e la seconda edizione di "Ensemble: Voices Of Seoul", che porta in scena il talento di quattro designer coreani.

C’è spazio anche per un viaggio nella tradizione tessile della Mongolia con il progetto GoMongolia, che presenta le creazioni di cinque aziende del Paese asiatico. Tra le chicche dell’edizione 2025, la presentazione esclusiva del designer Charles De Vilmorin, giovane talento francese dalla visione artistica e sartoriale fuori dagli schemi.

K-Way festeggia i suoi 60 anni al Museo della Permanente

Per gli amanti del design e dell'heritage dei grandi marchi, il Museo della Permanente ospita fino al 2 marzo la mostra "In Y/Our Life – The Hidden Side of Everyday Things", un evento che celebra il 60° anniversario di K-Way. L’esposizione esplora la storia del brand attraverso prototipi, archivi storici e opere di 13 artisti internazionali chiamati a reinterpretare il concetto di quotidianità.

Ma c’è di più: sabato 1 marzo e domenica 2 marzo, il pubblico potrà partecipare a workshop gratuiti di plastilina con l’artista Agostino Iacurci, in collaborazione con Pongo.

Fashion Issues alla Triennale Milano: il futuro dei designer

Il dibattito sul futuro della moda è protagonista alla Triennale Milano con la seconda edizione di Fashion Issues, un ciclo di incontri curato da Vanessa Friedman, fashion director e chief fashion critic del New York Times.

Domenica 2 marzo, alle 18:30, si tiene l'incontro "How Much Do Designers Matter?", che vedrà protagonista Silvio Campara, ceo di Golden Goose, in un talk aperto al pubblico. Un’occasione per riflettere sul ruolo degli stilisti nell'epoca dell'intelligenza artificiale e dei cambiamenti culturali.

La collezione Giada nella Biblioteca Braidense

Una delle presentazioni più raffinate di questa Fashion Week si svolge tra gli scaffali antichi della Biblioteca Braidense, all’interno della Pinacoteca di Brera. Il brand Giada ha scelto questa cornice suggestiva per svelare la sua collezione autunno-inverno 2025/2026, che sarà accessibile gratuitamente al pubblico dal 28 febbraio al 2 marzo.

L’esposizione, intitolata "Art to Art", esplora il legame tra moda e arte in una fusione tra passato e presente.

Le edicole fashion: Vicolo e Manila Grace

Nella settimana della moda, anche le edicole si trasformano in pop-up store. Vicolo ha allestito un chiosco speciale in Piazza San Babila, dove distribuirà gadget e fanzine ispirate alla sua estetica streetwear.

Allo stesso modo, Manila Grace ha dato nuova vita all’edicola di Corso Magenta 24, che per tutta la durata della Fashion Week diventa un concept store temporaneo. Qui sarà possibile scoprire e acquistare in anteprima le nuove borse in pelle del brand, ricevendo in omaggio una tote bag con accessori esclusivi.

Moda, creatività e artigianato: Agglomerati da Wao Isola

Dal 28 febbraio al 2 marzo, lo spazio creativo Wao Isola ospita "Agglomerati – No Season Collection N.3/2025", un evento che unisce arte, moda e introspezione. Un’esperienza immersiva che celebra artigianalità e sostenibilità, due temi sempre più centrali nel mondo del fashion contemporaneo.

La Milano Fashion Week 2025 non è solo sfilate esclusive e passerelle inaccessibili. È anche un'opportunità per chiunque voglia avvicinarsi alla moda, scoprire nuove tendenze e immergersi in un’atmosfera creativa senza bisogno di un invito speciale.

Tra mostre, installazioni e incontri aperti al pubblico, il fashion system è più vicino che mai. Basta sapere dove guardare.