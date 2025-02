Amore, bellezza, territorio. Un racconto intrecciato ad "A tu per tu", format de IlReggino.it, che ha ospitato Lorenzo "Kamikaze" Vazzana, volto noto della community di Igers Reggio Calabria, intervistato dal giornalista Silvio Cacciatore. Un incontro all’insegna dell'uso consapevole dei social network e del loro potenziale nel raccontare la bellezza di un territorio. Tra ironia e passione, Kamikaze ha svelato il suo approccio alla fotografia e il suo amore incondizionato per la Calabria.

«Io sono l'ultimo dei romantici» racconta con un sorriso. «Amo la mia terra e attraverso le immagini voglio mostrarla con i miei occhi. Non sono un fotografo professionista, faccio tutt'altro nella vita, ma mi piace immortalare gli scorci più suggestivi di Reggio Calabria e della provincia».

Dalle albe sulle spiagge dello Stretto ai tramonti sulle barche di Cannitello, dalle viuzze di Scilla al lungomare di Reggio Calabria, Kamikaze ha costruito un vero e proprio viaggio per immagini, capace di catturare l’anima più autentica della regione. «Non ho una classifica di posti preferiti, perché ogni angolo di questa terra ha il suo fascino. Ma se proprio dovessi citare alcune tappe imperdibili, direi il lungomare di Reggio, Scilla, la veduta dal Monte Sant'Elia, la Torre di Bagnara, Punta Pellaro e l'Arena dello Stretto».

Il potere delle immagini non si limita al semplice racconto visivo. Kamikaze ha condiviso un episodio che dimostra quanto una fotografia possa toccare profondamente le persone. «Una ragazza inglese mi ha scritto dopo aver visto i miei scatti: è venuta più volte in Calabria, innamorata di questi paesaggi. Un'altra persona, invece, ha vissuto un momento difficile di salute e attraverso le mie foto riusciva, simbolicamente, a “uscire di casa”, a camminare tra le vie di Reggio, almeno con la mente. Questo mi ha emozionato».

L'appartenenza alla community di Igers Italia lo ha portato a scoprire tanti angoli del Paese, ma il legame con la Calabria resta indissolubile. «Ho viaggiato, ho visto posti incredibili, ma per me questa terra è unica. Ogni volta che torno e vedo lo Stretto mi emoziono come la prima volta».

Alla fine dell'intervista, Kamikaze si è rivolto a tutti quegli "ultimi romantici" che, in migliaia, seguono i suoi racconti online: «Venite a Reggio Calabria, guardatela con i vostri occhi. Sono sicuro che vi innamorerete anche voi».