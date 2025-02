Milano in delirio per il grande evento della casa di moda: la supermodella infiamma la passerella con un look mozzafiato in pelle e cuissardes. Con lei, un cast stellare di top model, ospiti d’eccezione nel front row e una trovata spettacolare con modelli truccati come i Kiss

Naomi Campbell è tornata, anzi, non se n’è mai andata. La Venere nera, alla soglia dei 55 anni, ha dominato la passerella di DSquared2 in occasione dei 30 anni del marchio, mandando in visibilio il pubblico della Milano Fashion Week. Statuaria, sensuale e con la sua inconfondibile falcata sicura, ha sfilato in un audace body di pelle nera, calze velate e lunghi stivali cuissardes, confermandosi ancora una volta l’icona assoluta della moda.

Ma non è stata l’unica trovata spettacolare della serata: accanto alle top model, hanno sfilato modelli mascherati come i Kiss, con volti dipinti e outfit ispirati all’estetica della leggendaria band rock. Un’idea che ha aggiunto un tocco di ribellione allo show, perfettamente in linea con lo stile audace di DSquared2. L’ispirazione rock e glam era evidente anche nei dettagli, con un mix esplosivo di pelle, borchie, stivali altissimi e silhouette aggressive.

Il fashion show dei gemelli Dean e Dan Caten non ha deluso le aspettative, regalando un mix esplosivo di stili e provocazioni. Oltre a Naomi, la passerella ha visto protagoniste altre super top: Irina Shayk, in versione militare con colbacco e bomber, Isabeli Fontana, che ha osato con una tunica "nude" sui fianchi, e Alex Consani, il volto più chiacchierato del momento, che ha sfoggiato un total black con crop top e pantaloni a vita bassissima.

Ma la lista delle presenze da urlo non finisce qui. La sfilata ha visto la partecipazione di Mariacarla Boscono, musa della moda italiana, e di Joan Smalls, che ha interpretato perfettamente il mood audace della collezione. Il tutto sotto lo sguardo attento del pubblico vip. Chiara Ferragni, al suo ritorno ufficiale alla fashion week dopo un periodo turbolento, ha assistito all’evento dalla prima fila, accompagnata da Anna Pepe e Annalisa, che hanno sfoggiato look in pieno stile DSquared2.

Il set era una vera e propria dichiarazione d’intenti: una riproduzione cinematografica di New York, con i modelli che arrivavano in scena a bordo di auto di lusso, creando un’atmosfera da red carpet hollywoodiano. DSquared2 ha ribadito il suo DNA trasgressivo, mescolando pelle, jeans, spacchi inguinali e pellicce monumentali. L’ispirazione anni ’90 era evidente nei crop top, nei pantaloni a vita bassissima e nei dettagli grunge che si fondevano con elementi da cowboy metropolitano.

Uno degli elementi chiave della collezione è stato il contrasto tra eleganza e ribellione, con silhouette iper-femminili accostate a dettagli presi dal mondo biker e fetish. Non sono mancati mini abiti metallizzati, giacche oversize con frange e dettagli sparkling, che hanno acceso la passerella di DSquared2 con un mood da rockstar.

Ma il colpo di scena è arrivato nel finale, quando i due stilisti hanno fatto il loro ingresso "ammanettati" da Brigitte Nielsen, in versione poliziotta. Un omaggio alla provocazione, marchio di fabbrica del brand. E se non bastasse, a chiudere in bellezza ci hanno pensato le rapper americane JT e Doechii, che hanno infiammato la passerella con un’esibizione live.

Se qualcuno pensava che Naomi Campbell avesse perso smalto, DSquared2 ha appena dimostrato il contrario. Dopo aver incantato Londra con Burberry, la supermodella continua a far parlare di sé, dimostrando che il tempo, almeno per lei, è solo un dettaglio. E a giudicare dall’hype che ogni sua apparizione scatena, la sua corona di regina della moda è più salda che mai.