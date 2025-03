Dedicato alla sostenibilità intergenerazionale, l’incontro della Cisl pensionati organizzato nell’ambito del dodicesimo congresso territoriale di Cosenza, ha acceso un focus su temi di estrema attualità, soprattutto per una regione come la Calabria nella quale un cittadino su quattro ha più di 65 anni.

Il processo di invecchiamento

Gli esperti stimano che nel 2050 gli anziani saranno addirittura il 36 percento della popolazione, con tutte le implicazioni che questa proiezione demografica comporta. Nel territorio che invecchia il sindacato è chiamato ad affrontare le «sfide importanti che riguardano la vita delle persone: non autosufficienza, difesa e riorganizzazione del servizio sanitario pubblico, politiche sociali e integrazione socio-sanitaria, pensioni, mobilità – ha detto tra l’altro, introducendo i lavori, il segretario generale della Fnp Cisl Cosenza Raffaele Zunino –. Problemi cruciali per i quali con coraggio siamo pronti a sederci ai tavoli del confronto a tutti livelli, non con atteggiamento pregiudiziale, ma costruttivo; formulando proposte senza limitarsi alle proteste».

Secondo Salvatore Mancuso, Segretario Generale della Fnp Cisl Calabria, «occuparsi del mondo dei pensionati comporta responsabilità e rappresentarli richiede un forte impegno personale e di squadra. È essenziale adattarsi a tempi e alle trasformazioni; l’evoluzione della società richiede continui adeguamenti, ad esempio sulla informatizzazione spinta, quindi sul piano della tecnologia e della prevenzione delle truffe. Sulla qualità della sanità regionale, le statistiche ci pongono all’ultimo posto, con scarse prestazioni e lunghe lista d’attesa. Su questo fronte dobbiamo essere più incisivi e determinati nel pretendere un cambio di rotta».

Il rilancio delle politiche sociali e l'incremento dei servizi sanitari pubblici, sono le sfide della Cisl pensionati in una Calabria la cui popolazione continua ad invecchiare. Un abitante su quattro ha più di 65 anni.

Pensionati fondamenta delle famiglie

«I pensionati sono le fondamenta delle nostre famiglie, una risorsa preziosa a cui dare maggiore centralità e da valorizzare», ha detto il Segretario Generale dell’UST CISL Cosenza Michele Sapia, al quale è stata affidata la presidenza dei lavori. «È essenziale che, anche a livello provinciale, vengano garantiti loro servizi adeguati alle specifiche necessità, in particolare nel settore sanitario e della mobilità. Inoltre, è fondamentale promuovere percorsi di partecipazione attiva e politiche sociali pensate per la terza età. Supportare i pensionati significa, concretamente, anche intervenire sul sistema fiscale, per assicurare pensioni più giuste ed equilibrate».

I lavori del Congresso sono stati conclusi dalla Segretaria nazionale della Fnp Cisl Anna Maria Foresi. «La partecipazione – ha detto – deve essere la stella polare del nostro percorso congressuale. Generazione sostenibile è il titolo che rappresenta le modalità di approccio all'immediato futuro ai problemi degli anziani. Servono interventi su più livelli, indirizzando in particolare la nostra attenzione sul bisogno di prestazioni assistenziali e sanitarie. Per questo guardiamo alle case della salute ed agli ospedali di comunità come un presidio territoriali irrinunciabile e di prossimità».

Zunino riconfermato

Subito dopo si è riunito il nuovo Consiglio generale eletto dal Congresso, che ha confermato all’unanimità alla guida della Fnp Cisl Cosenza il Segretario generale Raffaele Zunino. Lo affiancheranno Maria Talerico della sezione di San Giovanni in Fiore e Francesco Bruno della sezione di Corigliano Rossano.