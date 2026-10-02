Venerdì 9 ottobre, alle 6 del mattino, sarà inaugurato il ponticello sul Calopinace. Ad annunciarlo è stato Francesco Cannizzaro, attraverso due storie pubblicate su Instagram proprio dalle aree del cantiere.

«Un orario insolito, ma è l’orario dell’alba e quest’opera deve assolutamente rappresentare l’alba di una nuova era, fatta di opere che si iniziano e si finiscono nei tempi», ha spiegato Cannizzaro, collegandosi alle prime luci del giorno dal ponte ancora in fase di completamento.

Nel secondo video ha poi mostrato un balconcino panoramico sullo Stretto, per anni in condizioni di degrado e oggi interessato da interventi di recupero e valorizzazione. Nell’area limitrofa sono stati eseguiti anche lavori di sfalciamento e ripristino del verde, con l’obiettivo di rendere lo spazio nuovamente fruibile.

L’appuntamento per l’inaugurazione è dunque fissato alle prime luci del 9 ottobre, con una colazione offerta ai partecipanti e musica sul nuovo affaccio.