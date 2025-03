È arrivata in città per sostenere il compagno cestista durante la partita tra la Viola e l’Avellino. Un’occasione anche per collaborare con un’associazione che si occupa di gatti randagi

Reggio Calabria ha conquistato Valentina Vignali. La città, la sua gente, il suo calore. L’influencer, seguita da milioni di follower, è stata in riva allo Stretto lasciando traccia di un rapporto che va oltre una semplice visita.

A portarla al PalaCalafiore, inizialmente, è stata la partita tra la Viola Reggio Calabria e l’Avellino, squadra in cui gioca il suo compagno Fabio Stefanini. Ma quello che poteva essere solo un passaggio fugace sugli spalti si è trasformato in un incontro autentico con la città. Vignali ha respirato l’atmosfera del palazzetto, ha raccontato ai suoi follower la passione di una tifoseria che non smette di credere nel basket e ha vissuto la partita in una delle "piazze" storiche del basket italiano.

Poi, c’è stata la città ed il suo hinterland (a partire da Scilla). Non solo panorami e scorci sul mare, ma una realtà fatta di storie e impegno. Vignali ha voluto conoscere da vicino il lavoro della onlus "Gatto Nero odv", un’associazione che si occupa della tutela e dell’adozione di gatti randagi. Ha parlato con i volontari, ha documentato il loro lavoro e ha scelto di dare visibilità a chi ogni giorno si spende per la comunità. Un gesto concreto, lontano dai riflettori effimeri dei social.

Reggio Calabria, ancora una volta, ha saputo farsi sentire. E Valentina Vignali, attraverso la sua voce e i suoi canali, l’ha portata sotto gli occhi di un pubblico che forse non ne conosceva la bellezza. Un legame nato dal basket e rafforzato dalla voglia di raccontare una città che sa accogliere e farsi ricordare.