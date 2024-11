Zigo Zago, il format quotidiano in onda dal lunedì al venerdì su LaC Tv alle ore 11:30, ha ospitato il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari e il commissario del Parco regionale delle Serre Alfonso Grillo a proposito della 11° edizione della Festa del Fungo, un appuntamento imperdibile che si svolgerà nei weekend del 12-13 e 19-20 ottobre. Il sindaco Barillari ha condiviso con Simona Tripodi e Italo Palermo il suo entusiasmo per questa manifestazione che non solo promuove i prodotti locali, ma mira anche a destagionalizzare il turismo nella nostra splendida Calabria.

«Lo scorso anno abbiamo avuto un grande successo, sia in termini di visitatori che di prodotti locali. Quest'anno, puntiamo a fare ancora meglio», ha affermato Barillari. «La nostra sfida è quella di attrarre turisti anche in mesi non estivi, e ci stiamo riuscendo con grande soddisfazione». Il programma di quest'anno è ricco di eventi. Si inizierà sabato 12 ottobre con il gruppo musicale Parafonè, e il 20 ottobre sarà la volta di Davis Muccari.

«Ci saranno anche numerosi stand di street food, esposizioni gastronomiche, concerti e attività per bambini. Non possiamo non parlare della nostra Calabria e dei suoi sapori», ha aggiunto Barillari, sottolineando l'importanza di valorizzare i prodotti della nostra terra. Questa pare che sia anche un'annata eccezionale per i funghi. «Dopo una stagione di piogge e caldo, le previsioni per il weekend sono ottime. I funghi porcini crescono rigogliosi sotto gli abeti bianchi della nostra biodiversità unica», ha spiegato il sindaco, un vero appassionato di micologia.

