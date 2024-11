La Nutella, celebre crema spalmabile della Ferrero, festeggia sessant’anni di successi straordinari. Proveniente dagli impianti piemontesi, questo simbolo del made in Italy ha raggiunto un’incredibile produzione annua di 500mila tonnellate, conquistando il palato di milioni di consumatori in tutto il mondo.

Tutto ebbe inizio il 20 aprile 1964, quando il primo barattolo di Nutella uscì dagli impianti Ferrero di Alba, segnando l’inizio di un’icona gastronomica globale.

L’origine di questa deliziosa crema affonda le sue radici negli anni ’20, quando la famiglia Ferrero concepì l’idea di una merenda al cioccolato accessibile a tutti. Nacque così l’idea di un prodotto da spalmare sul pane, ideale per gli operai che portavano con sé il pane e alcuni ingredienti per un pasto veloce in fabbrica. La tradizione della gianduia in Piemonte e l’abbondanza di nocciole nella regione contribuirono alla trasformazione del cioccolato in una gustosa crema alle nocciole.

