Stimolare il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze in attività che possano contribuire alla loro crescita personale, sociale e culturale, rafforzando al contempo il legame con la comunità locale e favorire momenti di socialità.

È il senso dell’incontro “Obiettivo Youth Work”, in programma nella sala del consiglio comunale di Siderno giovedì 13 marzo dalle 10 alle 12:45. L’evento è patrocinato dalla Città di Siderno, da Europe Goes Local, dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e da Eurodemos Youth Mobility, l’organizzazione non governativa con sede nel Sud Italia che si pone la finalità di costruire ponti di mobilità, istruzione e innovazione in Europa e nel mondo del settore giovanile.

La missione principale di Eurodemos, co-organizzatrice dell’evento, è quella di fornire ai giovani paradigmi di apprendimento, essere in mobilità per acquisire esperienza e competenze, plasmare il proprio futuro e le proprie opportunità, ottenere informazioni sulle politiche e le attività giovanili europee.

La manifestazione si collega allo sviluppo delle attività progettuali dell’iniziativa promossa e organizzata da EuroDemos Youth Mobility e presentata all’assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Siderno, con a capo il vicesindaco Salvatore Pellegrino, lo scorso mese di gennaio, alla quale ha fatto seguito il coinvolgimento attivo delle associazioni giovanili del territorio e dei ragazzi del Servizio Civile Universale.

L’incontro, che sarà moderato dalla funzionaria del Comune di Siderno Alessandra Tuzza, dopo i saluti del sindaco Mariateresa Fragomeni, del vicesindaco Salvatore Pellegrino e della presidente di EuroDemos Silvia Crocitta, sarà incentrato sulla presentazione dello stato attuale delle politiche giovanili e youth work in Calabria, alla quale faranno seguito le attività di dialogo con i giovani presenti e la presentazione dei risultati.