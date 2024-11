In una sorprendente svolta fashion, Maria De Filippi ha catturato l’attenzione di tutti durante la quinta puntata del serale di Amici. Abituata ad esibire capi firmati come Alexander McQueen e Victoria Beckham, la conduttrice ha stupito tutti virando su un look diverso, ma altrettanto accattivante.

Il nuovo look di Maria De Filippi è stato tutto fuoco e passione, con un tailleur rosso che ha fatto risaltare il suo iconico bob biondo. Ma c’è di più dietro a questo outfit dirompente.

Elegante ma senza fronzoli, Maria ha dato il via alla puntata con un abito che trasuda determinazione. Il blazer, aderente al corpo e il pantalone dalla caduta ampia, con tasche laterali e pieghe sul davanti, appartengono al marchio low cost Zara. E il prezzo? Niente di esorbitante, con un totale di circa 120 euro per il completo completo (70 euro per la giacca e 50 euro per il pantalone).

