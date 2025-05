Passeggiando tra le vie del centro storico di Tropea, già a fine maggio, si respira quell’aria frizzante che annuncia l’estate. Tavolini all’aperto quasi tutti occupati, negozianti pronti ad accogliere i visitatori e accenti stranieri che si mischiano al dialetto. La stagione turistica sembra partita in anticipo e le aspettative tra operatori e turisti sono alte. «Ci aspettiamo soprattutto un turismo di qualità, che renda felici i visitatori e che possa far bene ai tanti lavoratori che deciso di investire in questo borgo», dice un commerciante del centro storico. «Noi ce la mettiamo tutta, con impegno e passione, per accogliere al meglio i turisti».

E a giudicare dai primi arrivi, le cose sembrano già muoversi nel verso giusto: «C’è già un sacco di gente in giro – racconta un altro operatore – vedo tanti americani, ma anche inglesi, tedeschi, francesi, perfino qualche russo. Secondo me sarà una bella stagione, la gente si vede eccome». A rendere Tropea così attrattiva non è solo il mare, che anche quest’anno ha ottenuto la conferma della Bandiera Blu, ma l’intera esperienza che offre: «I turisti cercano scorci, viuzze, storia, le nostre case antiche e i prodotti tipici. È questo ciò che si aspettano oltre alle qualità nei servizi. E noi cerchiamo di non deluderli».

Sulla Bandiera Blu, il simbolo per eccellenza della qualità delle acque e dei servizi ambientali, i commercianti sono chiari: «Il mare è pulitissimo, e questo riconoscimento lo certifica», afferma con orgoglio una signora. «È un grande trampolino di lancio – aggiunge un altro altro negoziante – una pubblicità positiva che Tropea si è conquistata con il lavoro di questi anni».

E i turisti? Promuovono a pieni voti. «Siamo arrivati da Firenze, è il nostro primo giorno – racconta una giovane – ma ci sembra già tutto molto bello: mare pulito, bel tempo, poca folla. Si riesce ad apprezzare tutto meglio». E a colpire non sono soltanto il mare e le spiagge: «Ci affascinano anche i monumenti storici, le chiese antiche, queste stradine piene di colori e di vita. C’è una bella atmosfera». Anche chi è appena sceso dal bus, come un gruppo di studenti di Pantelleria in gita, si lascia conquistare al primo sguardo: «Tropea? Mi ha dato subito una bella impressione, adesso dobbiamo ancora esplorarla», dice una ragazzo. Un compagno gli fa eco: «Io me la sono già fatta l’idea: bella, solare, vivace. Mi basta così».