Può il brand Versace sopravvivere senza Donatella? Questo è il dubbio che molti si pongono oggi, in occasione dell’addio della direttrice creativa, una figura indissolubilmente legata all'identità del marchio della Medusa.

Da Musa di suo fratello Gianni a icona di stile degli anni '90, Donatella Versace ha trasformato se stessa in un simbolo di moda e arte, incarnando il fascino del mondo dello spettacolo e della moda. Dopo la scomparsa di Gianni, è stata lei a portare avanti l'eredità del brand, mantenendo viva la sua essenza e il suo appeal esclusivo.

Ora, con la notizia della sua uscita dall'azienda che lei stessa ha contribuito a creare insieme ai fratelli Gianni e Santo, si apre un nuovo capitolo per Versace.

Sarà Dario Vitale, ex design director di Miu Miu del gruppo Prada, a prendere il suo posto, dando vita a nuove prospettive creative per il marchio. Nonostante lasci il ruolo di direttrice creativa, Donatella rimarrà coinvolta come Chief Brand Ambassador, continuando a rappresentare Versace a livello globale e sostenendo le iniziative filantropiche della maison.

Questo cambiamento potrebbe segnare il passaggio di proprietà del marchio, con ipotesi che indicano Prada o Renzo Rosso come possibili acquirenti. La distinzione stilistica tra Prada e Versace, due mondi estetici così diversi, rende improbabile un'integrazione tra le due direzioni creative. Tuttavia, rimane da scoprire quale nuova poetica verrà sviluppata per il brand che ha definito lo stile glamour italiano.

«Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me», ha dichiarato la stilista. «Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e non vedo l’ora di guardare Versace attraverso nuovi occhi. Voglio ringraziare il mio incredibile team di design e tutti i dipendenti di Versace con cui ho avuto il privilegio di lavorare per oltre tre decenni. È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l’eredità di mio fratello Gianni. Lui era il vero genio, ma spero di avere un po’ del suo spirito e della sua tenacia. Nel mio nuovo ruolo di Chief Brand Ambassador, rimarrò la più appassionata sostenitrice di Versace, che è parte del mio Dna ed è sempre nel mio cuore».