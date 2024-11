Lo scorso giugno il padre ha dichiarato: «Abdicherò in favore di mia figlia. Sono certo che farà meglio di me. Presto, in Europa, ci saranno più regine che re»

Vittoria di Savoia, nata in Svizzera nel 2003, è la figlia di Emanuele Filiberto e di Clotilde Courau. Nonostante i suoi soli 20 anni, su di lei grava tutta l’eredità della passata Casa Reale italiana. Difatti, nel 2020, ricevette il titolo di erede al trono d’Italia dal nonno Vittorio Emanuele, scomparso si recente.

Sebbene questo trono sia simbolico e non comporti un regno effettivo, rimane comunque principessa di Carignano e marchesa di Ivrea. Lo scorso giugno, il padre Emanuele Filiberto, ha annunciato l’abdicazione in suo favore, dichiarando: «Abdicherò in favore di mia figlia. Sono certo che farà meglio di me. Presto, in Europa, ci saranno più regine che re».

