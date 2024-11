Secondo la ricostruzione della Polizia, lo avrebbero preso di peso e messo sulla giostra spingendolo poi tanto forte da farlo precipitare a terra. Il giovane è finito in ospedale in gravi condizioni

Lesioni personali gravissime colpose: è questo il reato per il quale sono indagati cinque minorenni a Vibo Valentia, in seguito alla caduta dall'altalena di un 15enne, che ha sbattuto la testa ed è finito in ospedale in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto sabato scorso nella villa comunale.

I cinque indagati sono già stati ascoltati dagli investigatori, i quali hanno anche visionato le immagini della videosorveglianza. Da quanto è emerso, alcuni dei ragazzi presenti avrebbero preso di peso il 15enne, posizionandolo sull'altalena e poi spingendolo tanto forte da farlo cadere. Resosi conto che il loro amico aveva sbattuto la testa, lo hanno subito soccorso. Il giovanissimo ferito è stato quindi portato dapprima in ospedale a Vibo, poi vista la gravità delle condizioni è stato trasferito a Catanzaro dove è stato qualche giorno in coma farmacologico. Martedì scorso il risveglio.