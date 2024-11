Oltre 200 sindaci hanno dato vita a Polistena alla prima 'Marcia degli amministratori sotto tiro', promossa da Avviso Pubblico

Si è tenuta questa mattina a Polistena la prima 'Marcia degli amministratori sotto tiro', promossa da Avviso Pubblico. Circa 200 sono i sindaci giunti da tutta Italia per dire 'no' ai condizionamenti mafiosi. Tra i presenti Pasquale Amato, sindaco di Palma di Montechiaro (Agrigento), Renato Natale (Casal di Principe), Benedetto Zaccaria (Mondragone) e Francesco De Vito (Calimera). Con loro, tra i primi cittadini calabresi, ci sono Salvatore Fuda (Gioiosa Jonica) e Michele Tripodi di Polistena. A sfilare per le vie di Polistena anche diversi rappresentanti delle istituzioni, Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia, la presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle intimidazioni agli ammin istratori locali, Doris Lo Moro, il fondatore di Libera, Don Ciotti e diversi consiglieri regionali.Tante anche le associazioni, le organizzazioni sindacali e i parenti delle vittime di mafia.