La manifestazione ha sfilato per le strade del capoluogo bruzio giungendo fino a Largo Partigiani con la deposizione di una corona. Diversi gli slogan pro Palestina

Cosenza scende in strada per il corteo antifascista del 25 aprile, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Una partecipazione sentita e colorata, circa 2000 i partecipanti, che ha attraversato il centro cittadino tra canti partigiani, bandiere e striscioni, ribadendo con forza i valori dell’antifascismo e della democrazia. Nei giorni scorsi hanno dato l’adesione partiti di centrosinistra, sindacati, associazioni e liberi cittadini.

Il concentramento è avvenuto intorno alle 10 in piazza Kennedy, dove si sono radunati centinaia di partecipanti tra associazioni, studenti, sindacati, rappresentanti istituzionali e semplici cittadini. Erano presenti oltre a USB, Cgil e Anpi, delegazioni di Pd, M5S, Psi, Rifondazione Comunista e Avs. Dopo gli interventi iniziali, il corteo antifascista del 25 aprile a Cosenza ha preso il via snodandosi lungo l'isola pedonale di Corso Mazzini, cuore pulsante della città, accompagnato cori e brani storici della Resistenza. Diversi gli slogan pro Palestina, di cui sventolavano diversi vessilli.