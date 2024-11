Nel corso di una perquisizione d’iniziativa, eseguita dai militari del Nucleo Operativo - Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Vibo Valentia, finalizzata alla ricerca di armi o materiale esplodente eseguita nell’abitazione di P.A., 28 anni, pregiudicato sottoposto a misura di prevenzione dell’avviso orale di p.s., i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati all’interno di un fustino di sapone in polvere per lavatrice, due sacchetti in plastica sottovuoto contenenti la somma di denaro di 25 mila euro.





I controlli, estesi all’intera abitazione ed in particolare ad una stanza adibita a studio, hanno consentito di rinvenire in un cassetto, un‘agendina contenente informazioni a mo’ di libro mastro di pagamento indicante svariati movimenti di denaro ed un assegno postale di 500 euro postdatato. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Il ragazzo, già gravato da condanne per reati contro il patrimonio, non è riuscito in alcun modo a dare un senso alle somme rinvenute dai militari nella sua abitazione ed è stato quindi denunciato per “possesso ingiustificato di valori”.