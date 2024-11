Oggi a Paravati l'anniversario dell'arrivo della statua della Madonna

Paravati (VV) - Migliaia di persone hanno partecipato questa mattina a Paravati, in occasione del 21esimo anniversario dell'arrivo della statua del cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime. Particolarmente partecipata la concelebrazione eucaristica che si e' tenuta nella spianata di villa della gioia, dove il presidente della conferenza episcopale calabrese Mons. Salvatore Nunnari, ha parlato di Natuzza Evolo come "una donna che ha saputo parlare al cuore della gente", con l'auspicio di vedere presto Mamma Natuzza beata. (Aggiornamento 16.10)

Migliaia i pellegrini provenienti da tutta Italia, hanno raggiunto questa mattina Paravati di Mileto. Tutti per mamma Natuzza e per la Madonna. Ricorre oggi, infatti, l'anniversario dell'arrivo dell'effige del Cuore Immacolato di Maria Rifugio della Anime. 21 anni fa la Statua della Madonna faceva il suo primo ingresso nella fondazione che si ispira a Natuzza Evolo. Rituale che si ripete anche oggi tra la folla dei fedeli e dei cenacoli di preghiera sorti proprio su ispirazione della mistica di Paravati. Alle 9,30 la processione della statua della Madonna per le vie cittadine, quindi la celebrazione eucaristica nella Villa della Gioia, presieduta da monsignor Salvatore Nunnari vescovo di Cosenza-Bisgnano e presidente della Conferenza episcopale calabrese.