Sono 122 i progetti e oltre 4 milioni e mezzo di euro di finanziamenti disposti a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive di quattro Azioni dell’Avviso pubblico 2018 “Per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”. È quanto comunica la Regione, che ha pubblicato gli elenchi con i progetti finanziati.

In particolare, gli eventi storicizzati finanziati fino a un massimo di 110.000 euro di contributo regionale sono risultati 16, quelli che prevedevano un cofinanziamento di 30.000 euro al massimo sono 68, mentre sono 16 le mostre finanziate fino a 70.000 euro di quota regionale e 22 i progetti di bande e orchestre per la promozione della cultura musicale.

«Sono numerosissime le occasioni offerte al territorio per la realizzazione di attività culturali – ha dichiarato con una nota l’assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano – con un contributo della Regione che copre la maggior parte delle spese necessarie, dal 60 all’80%. Con i bandi per gli eventi storicizzati e per gli eventi innovativi pensati dal presidente Mario Oliverio già negli ultimi due anni – continua l’assessore – è stato possibile assicurare la realizzazione di progetti di grande valore internazionale per i grandi festival a cui si è data certezza di un cospicuo finanziamento per un triennio e nel contempo si sono sostenute realtà più piccole per l’allestimento di rassegne artistiche e culturali, di mostre, convegni, per la pubblicazione di testi e audiovisivi e la programmazione delle attività di bande ed orchestre musicali, valorizzando molteplici aspetti della cultura in Calabria, connettendo grandi temi di estrema attualità con le peculiarità della nostra tradizione».

Nello specifico, con i decreti dirigenziali 15087 del 13 dicembre, 15378 del 17 dicembre, 15851 e 15854 del 21 dicembre sono stati resi noti gli esiti delle valutazioni finali delle Azioni 1.1, 1.2, 2 e 3.1 in seguito all’esame dei ricorsi pervenuti successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Si tratta, in particolare delle Azioni che mirano a sostenere la realizzazione di festival ed eventi storicizzati di potenziale rilievo nazionale e regionale, per le Azioni 1.1 e 1.2, di mostre ed esposizioni artistiche nei musei della Calabria, per quanto riguarda la Azione 2 e di progetti di promozione della cultura musicale attraverso bande ed orchestre per l’Azione 3.1.

I soggetti ammessi a finanziamento dovranno sottoscrivere un atto di adesione e obbligo con l’Amministrazione regionale da recapitare al Settore Cultura, secondo le indicazioni che riceveranno dagli uffici competenti.

Per quanto riguarda le graduatorie delle Azioni 1.3 e 3.2 è attualmente in corso l’esame dei ricorsi alle valutazioni provvisorie. Al termine della fase di valutazione dei ricorsi saranno rese note le graduatorie finali.

Le graduatorie

AZIONE 1.1: eventi di potenziale valenza nazionale





AZIONE 1.2 eventi di potenziale valenza regionale



AZIONE 2 mostre ed esposizioni nei musei





AZIONE 3.1promozione cultura musicale, bande e orchestre (clicca qui per consultare l'elenco delle domande non ammesse ed escluse)