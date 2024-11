È questa la spesa prevista dal Comune di Vibo per la gestione dei migranti sbarcati a Vibo Marina nel periodo che va da giugno 2015 ad oggi

Migliaia di euro, precisamente 750mila: è questo l’impegno di spesa che il Comune ha previsto per il piano accoglienza dei migranti sbarcati al porto di Vibo Marina da giugno 2015.



Degli uomini, donne e minori approdati a Vibo, solo per quest’ultimi la gestione è stata demandata inizialmente al Comune in attesa di una sistemazione definitiva. L’ente infatti con un'apposita convenzione si è impegnata all'ospitalità dei minori stranieri non accompagnati con l'onere della liquidazione.