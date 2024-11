Durante la gara di campionato di Serie A tra Bologna e Monza, andata in scena al Renato Dall'Ara, la curva rossoblu Andrea Costa ha esposto uno striscione per augurare buon compleanno a Davide Ferrerio. Il giovane 21enne, da diversi mesi è in coma irreversibile all'Ospedale Maggiore dopo il pestaggio per uno scambio di persona avvenuto lo scorso 11 agosto a Crotone mentre era in vacanza presso alcuni parenti. All'inizio del match i supporters rossoblu hanno innalzato lo striscione con su scritto: «A 21 anni dovevi essere qui, sei sempre in mezzo a noi», per dimostrare vicinanza e affetto verso un giovane che frequentava la curva Andrea Costa.

Per l'aggressione si è aperto pochi giorni fa un processo a carico di tre persone, riaggiornato al 3 aprile prossimo. Allo stadio era presente anche la famiglia che indossava una maglietta "Giustizia per Davide" e la foto del giovane. La tifoseria rossoblu e lo stesso Bologna FC sin da subito si sono mobiliati per il giovane 21enne. Anche Sinisa Mihajlovic, l'ex allenatore del Bologna scomparso recentemente, aveva diffuso un messaggio per Davide sui canali social del club nel quale incitava il giovane a non mollare. "Sono qui da Davide - ha raccontato la madre, Giuseppina Orlando - gli sto facendo vedere la partita. Certo che mi fa piacere quello striscione per lui, la curva lo ricorda sempre", come ogni giorno al fianco del proprio figlio in ospedale.