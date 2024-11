Deferita una persona di Santa Maria del Cedro. Sequestrati fucile e munizioni

Un uomo di Santa Maria del Cedro è stato deferito dai militari della stazione parco di Grisolia in località Mira di Orsomarso perché sorpreso a praticare l’attività venatoria nel perimetro interno al Parco del Pollino. Si è inoltre proceduto al sequestro di un fucile calibro 12 e del relativo munizionamento. Inoltre i militari hanno sequestrato due carcasse di cinghiali da poco abbattute nelle immediate vicinanze.

!banner!

Bracconiere denunciato per richiamo acustico non consentito

Un secondo controllo antibracconaggio è stato effettuato in località “Prato” di Verbicaro, area limitrofa al Parco Nazionale, dove i militari hanno sorpreso una persona del luogo con un richiamo acustico elettromagnetico attivo, usato per i fringillidi, una gabbietta per uccelli e un ramo piantato a terra cosparso di colla. L’attività illegale ha comportato una sanzione amministrativa e il deferimento dell’uomo all’autorità giudiziaria per il reato di uccellagione con richiamo acustico non consentito.