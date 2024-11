Entreranno a far parte del patrimonio di cinque comuni della fascia tirrenica calabrese 18 beni, mobili e immobili, confiscati alla 'ndrangheta.

La cerimonia di consegna avverra' sabato, alle ore 11, a Rosarno (Rc), nella sede della polizia municipale, dove il dirigente della direzione beni sequestrati e confiscati dell'Agenzia Nazionale, Matilde Pirrera, alla presenza del commissario straordinario del Comune, Filippo Romano, e dei primi cittadini di Cinquefrondi (Rc), Laureana di Borrello (RC), Gioia Tauro(Rc), Nicotera (Vv) e Rizziconi (RC) trasferira' alla rispettive municipalita' fabbricati e terreni. Nello specidico, al Comune di Rosarno saranno consegnati 5 immobili (tra fabbricati e terreno) e 4 veicoli. Tre terreni confiscati saranno consegnati al Comune di Nicotera che li utilizzerà per finalità sociali. Uun terreno e due fabbricati rurali, di cui uno con annessi terreni, saranno acquisiti dal Comune di Cinquefrondi. Al sindaco del Comune di Gioia Tauro sara', invece, consegnato un terreno con due sovrastanti fabbricati per finalita' di carattere sociale. Il Comune di Rizziconi acquisira' un magazzino che utilizzera' per finalita' sociali. Il sindaco del Comune di Laureana di Borrello ricevera' in consegna un appartamento da destinare ad archivio comunale. (AGI)