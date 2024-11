I profughi provengono da Nigeria, Mali, Eritrea, Etiopia, Ghana e Camerun. Due presunti casi di malaria a bordo

CORIGLIANO CALABRO - E' arrivata nel porto di Corigliano Calabro la nave "Roisin" della Marina militare irlandese con a bordo 498 migranti soccorsi al largo delle coste libiche. Tra i migranti, accolti a terra dal dispositivo di assistenza coordinato dalla Prefettura di Cosenza con la partecipazione delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, ci sono 71 donne, di cui tre incinte, e 91 minori molti dei quali non accompagnati. Due i casi di presunta malaria che verranno trattati nell'ospedale di Cosenza. I profughi provengono da Nigeria, Mali, Eritrea, Etiopia, Ghana e Camerun. Cento di loro, lo scorso 27 giugno, sono stati soccorsi dalla nave Diciotti che successivamente li ha affidati all'unità della Marina irlandese. Completate le operazioni di accoglienza e prima assistenza i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verranno distribuiti in strutture sparse per il Paese come previsto dalle disposizioni del Ministero dell'Interno.