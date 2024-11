La curva dei contagi non si attenua a Corigliano-Rossano: ieri registrati altri 66 nuovi casi. Il centro jonico è primo in tutta la provincia per numero di positivi e di morti. Negli ultimi 30 giorni: 785 contagi, dall’inizio della pandemia 2875. Drammatico anche il numero dei morti: 46.

Nella Sibaritide i dati settimanali sono i seguenti: Albidona 35, Calopezzati 5, Caloveto 2, Cariati 28, Cassano 21, Cerchiara 2, Corigliano-Rossano 280, Crosia 39, Francavilla 3, Longobucco 5, Paludi 7, Scala Coeli 3, Trebisacce 3, Villapiana 7. Sul fronte delle vaccinazioni l’intero sistema continua a risentire del numero contenuto di dosi inviato sull’area jonica. Per queste ragioni sono state ridotte le quantità di somministrazione.