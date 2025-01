Corigliano Rossano, come il resto della Calabria, sta facendo i conti con una situazione di emergenza a seguito delle forti piogge che hanno colpito diverse aree del territorio. Numerosi i danni registrati e i disagi per i cittadini, anche nella vicina Crosia.

Argine rotto e allagamenti

Il maltempo ha causato la rottura di un argine al Citrea, nella zona di contrada Donnanna, dove alcuni residenti lamentano allagamenti che hanno invaso abitazioni e terreni. Situazione critica anche in contrada Fellino, dove l'acqua ha sommerso numerose colture, provocando danni ingenti alle attività agricole.

Strade bloccate e difficoltà alla viabilità

La vecchia Ss 106 che collega Corigliano e Rossano rimane sotto osservazione a causa di una frana, mentre la nuova Ss 106 è stata completamente allagata all'altezza di Villaggio Frassa, rendendo impossibile il transito. A Schiavonea, gli allagamenti sul lungomare hanno bloccato diversi automobilisti all'interno delle proprie vetture, costringendo le autorità a intervenire per liberarli.

Crosia: traffico interrotto sulla Statale 531

Un pino marittimo è caduto sulla Statale 531 nel comune di Crosia, interrompendo il traffico lungo la valle del Trionto. La circolazione resta paralizzata in attesa della rimozione dell'albero e della messa in sicurezza della strada.

Frane e cedimenti

A Piragineti, il maltempo ha causato il cedimento di un costone di roccia lungo la strada provinciale del Patire. La frana ha reso impraticabile l'arteria, isolando temporaneamente alcune zone e complicando ulteriormente la situazione.

Episodio drammatico per una partoriente

Tra i casi più delicati della notte, si segnala la vicenda di una donna in procinto di partorire, rimasta bloccata lungo le strade allagate mentre cercava di raggiungere l'ospedale Compagna di Corigliano centro storico. La richiesta di soccorso alla centrale operativa del Suem 118 non ha prodotto risultati immediati: l'ambulanza attesa non è mai arrivata, lasciando la partoriente a rischio di dover affrontare il parto in macchina e in totale solitudine.