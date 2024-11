Corigliano Rossano ha vissuto una serata indimenticabile grazie al concerto di Max Pezzali, che ha attirato una folla di circa 12mila persone. L'organizzazione dell'evento è stata elogiata per la sua impeccabilità, con una piazza stracolma e tre maxi schermi posizionati strategicamente per garantire a tutti una vista perfetta. I flussi di persone sono stati gestiti con tranquillità, dimostrando un elevato livello di professionalità da parte degli organizzatori.

Nonostante la grande affluenza, le forze dell'ordine sono riuscite a mantenere il controllo, intercettando solo qualche esuberante e allontanandolo senza incidenti maggiori. È emerso un clima di festa e divertimento, con la presenza di tantissimi fan provenienti dai club di Pezzali in tutta Italia, da Viterbo alla Sardegna alla Puglia.

Il costo totale dell'intera operazione è stimato intorno ai 400mila euro, di cui 250mila destinati direttamente a Max Pezzali. L'assessore al Turismo, Costantino Argentino, ha dichiarato: «La famosa relazione costo-beneficio sarà valutata nei prossimi giorni. I dati finora disponibili parlano di numeri importanti. Le strutture ricettive sono tutte soddisfatte, e i musei della città hanno registrato un afflusso notevole, meritevole di una valutazione positiva. Investimenti di questo genere sono indubbiamente benefici per il territorio». Il successo dell'evento non si limita solo al concerto di Max Pezzali, ma si riflette positivamente sull'economia locale. «Le strutture ricettive hanno ricevuto feedback importanti - ha affermato l’amministratore - dimostrando che eventi di questa portata possono stimolare l'interesse turistico e contribuire allo sviluppo economico della regione».

Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell'evento e la felicità dei residenti nel vivere un Capodanno straordinario nella loro città. Stasi ha sottolineato come, in passato, molti forse non avrebbero creduto che Corigliano Rossano potesse offrire un Capodanno all'altezza di quelli televisivi, ma questa serata ha dimostrato il contrario, invitando la comunità a credere, agire e sfidare il costante pessimismo che spesso caratterizza il Mezzogiorno. Il sindaco ha esaltato la bellezza della serata, non solo per la comunità locale ma anche per l'intera Calabria, riconoscendo che l'esibizione di Max Pezzali, unica data gratuita in tutta Italia, è motivo di orgoglio per la città. Ha sottolineato l'organizzazione impeccabile dell'evento, evidenziando che, secondo le sue informazioni, non ci sono stati problemi significativi e che la città sta dimostrando una maturità nell'affrontare tali sfide. Stasi ha ringraziato calorosamente tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento, comprese le forze dell'ordine, la polizia locale e gli operai che hanno lavorato duramente per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell'evento. Ha inoltre lodato la comunità per aver rispettato le regole e le ordinanze, sottolineando che il 99% delle persone ha aderito alle disposizioni con felicità. Il sindaco ha ammesso che c'è stato un certo timore riguardo alla capienza della piazza e alle vie di fuga, ma ha considerato questo timore come fisiologico, dovuto alla mancanza di abitudine a eventi di tale portata. Ha spiegato che le piazze ora devono rispettare regole precise sulla capienza e sulla sicurezza per gestire situazioni simili in modo sicuro ed efficace.

L’assessore Argentino ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell'evento, sottolineando il perfetto funzionamento di ogni aspetto organizzativo, dai parcheggi alla viabilità, gestione dei flussi in entrata, il tutto mentre l'entusiasmo della gente permeava l'atmosfera con un'aria di festa incantevole. Ha definito l'esperienza di vivere la città di Corigliano Rossano in questo modo come veramente bella, rappresentando una conclusione e un inizio positivi. Argentino ha considerato l'evento come un banco di prova, evidenziando gli sforzi compiuti nel processo di pianificazione e l'implementazione di diverse risorse. Ha sottolineato la collaborazione riuscita con le forze dell'ordine e la prefettura, descrivendo l'approccio sinergico adottato come fondamentale per ottenere un risultato eccellente. La sicurezza e la riuscita dell'evento sono state il frutto di una combinazione di risorse e competenze messe in campo con successo.

Max Pezzali ha regalato al pubblico una serie di brani indelebili che attraversano decenni di carriera. Tra i successi degli 883 e le produzioni da solista, alcune tracce hanno particolarmente definito il suo percorso artistico. Dal palco le suonanti note di "21 modi per dirti ti amo", "Nessun rimpianto", "L'universo tranne noi", "Lo trano percorso" , "Come mai". Brani che, ieri, hanno fatto vibrare di calore ed entusiasmo la piazza.