Indagini in corso, non si esclude alcuna ipotesi. Sul posto vigili del fuoco e le forze dell’ordine

Un’auto è andata completamente distrutta dalle fiamme la scorsa notte in via Scorza a Corigliano-Rossano. L’incendio, divampato intorno all’1.30, ha coinvolto una bmw X3, mentre una Citroën parcheggiata nelle vicinanze è stata parzialmente danneggiata dalla scia del fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Via dei Normanni per domare il rogo e gli agenti della polizia per avviare le indagini.

Al momento non è stato trovato alcun elemento che confermi la natura dolosa dell’incendio, ma l’ipotesi non viene esclusa. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti a 360 gradi, mantenendo il massimo riserbo. La persona interessata è già stata ascoltata per raccogliere eventuali elementi utili all’inchiesta.