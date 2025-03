Il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, ha presieduto il terzo appuntamento "itinerante" del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto al Comune di Cropani e al quale hanno preso parte, oltre ai vertici territoriali delle forze dell'ordine, i sindaci di Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Magisano, Marcedusa, Petronà, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Soveria Simeri e Zagarise.

L'iniziativa, è scritto in una nota, ha preso le mosse dall'analisi congiunta degli indici di delittuosità riferite al triennio 2022-23-24 nelle zone del comprensorio, per poi proseguire con gli interventi degli Amministratori locali, che ha aperto una proficua discussione sulle problematiche che i Comuni quotidianamente si trovano ad affrontare.

«Il Comitato - prosegue la nota - si è rivelato un utile momento di confronto per l'esame delle più rilevanti questioni che sono state prospettate dai Sindaci, con particolare riferimento a quelle riguardanti il dissesto idrogeologico, la tenuta della viabilità, la carenza di personale nelle guardie mediche e la scarsità di risorse finanziarie, problematiche per le quali le criticità rappresentate saranno portate all'attenzione degli Organi competenti, anche nell'ambito di appositi tavoli tecnici già attivati».

«Le sedute 'itineranti' del Comitato - ha detto il prefetto di Catanzaro - hanno lo scopo di abbracciare l'intero territorio della provincia, per sconfiggere il sentimento di abbandono da parte dello Stato, spesso percepito dai Sindaci. Sono fermamente convinto che rappresenti un'occasione ineludibile per accreditare lo Stato sul territorio e dare un segno concreto della presenza delle Istituzioni».