Avanti con le sanzioni per chi non osserva l’ordinanza sul «decoro dei luoghi turistici» imposta nel centro storico dal neo sindaco Ernesto Magorno

Lo aveva promesso e lo ha fatto Ernesto Magorno, neo sindaco di Diamante: arrivano le prime multe storiche per chi non rispetta il divieto imposto dall’amministrazione di «di passeggiare in costume da bagno a torso nudo e scalzi».

Dai buoni propositi si passa ai fatti: come da copione è toccato alla polizia municipale elevare le prime contestazioni in applicazione dell’ordinanza sindacalein piazza XI Febbraio.

