L'ex spogliatoio della villa comunale di Rocca di Neto, nel crotonese, è stato incendiato. Avviate le indagini dei Carabinieri per stabilire le cause dell'incendio

Il sindaco di Rocca di Neto Tommaso Blandino ha dato notizia dell'incendio nell'ex spogliatoio della villetta comunale della città, temporaneamente chiusa.





“Con ordinanza sindacale n. 2 del 22 febbraio si è chiusa temporaneamente la villetta comunale. Stanotte – ha spiegato Blandino – qualche ‘solito ignoto’ ha dato alle fiamme quello che restava del locale ex spogliatoio. Grazie ai vigili del fuoco ed ai carabinieri per il tempestivo intervento. Abbiamo da subito, messo in campo la progettazione per un uso diverso dello spazio pubblico, progettando un parco giochi attrezzato per bambini e famiglie, riqualificando tutte le strutture interne oltre allo spazio esterno. Il progetto, redatto da Antonio Leotta, è in fase di approvazione pronto per essere appaltato”.



Avviate le indagini da parte dei Carabinieri per stabilire le cause del rogo.