Tanta paura nel centro urbano di Corigliano Scalo, in una traversa della centralissima via Fontanella, per un incendio divampato in un magazzino di deposito di olii al piano terra di una palazzina su quattro livelli. Per motivi al vaglio degli inquirenti, ma probabilmente per cause accidentali, il garage è andato a fuoco e le fiamme si sono velocemente propagate lungo tutta la struttura.

Tre le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza che sono prontamente intervenute dai distaccamenti di Rossano, Castrovillari e dalla centrale di Cosenza. Grazie all’autoscala dei vvf sono state portate in salvo anche diverse persone che in quel momento stavano nello stabile. Le fiamme sono state domate e l'incendio spento nel giro di poco più di un'ora.