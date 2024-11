Mentre le prime vaccinazioni sono pari allo zero, a Lamezia i numeri che raccontano il propagarsi del Covid stanno cavalcando. Sono 103 gli attualmente in lotta con il Covid. Gli ultimi in ordine di tempo sono 25, più 14 contatti stretti e protratti in isolamento. Quindici, invece, le guarigioni. Era da tempo che non ci si ritrovava a gestire questi numeri, seppur lontano dai massimi storici toccati dal territorio.

Ecco perché, per non gravare su Catanzaro, e visto la necessità sempre più frequente di ricorrere alle cure ospedaliere, che si sta lavorando per la riapertura del reparto Covid.

Intanto, dall’Asp si rinnova l’invito alla vaccinazione come unico strumento per impedire che il virus possa diffondersi e portare nuovamente ad un sovraffollamento degli ospedali con il conseguente blocco di ambulatori e visite.