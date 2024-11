Passato già il sostituto Maffia alla Procura Generale a breve si saprà se ci saranno altre partenze dalla Procura Lametina

«Abbiamo già perso un sostituto che si è trasferito in Procura Generale. Questa è la stagione dei trasferimenti. Attendo gli esiti di queste procedure di passaggio con un po’ di preoccupazione». Il procuratore della Repubblica Salvatore Curcio, in occasione della conferenza stampa che ha illustrato gli esiti delle attività di indagine dell’operazione ‘Zona Franca’ non nasconde una certa amarezza verso quello che potrebbe venirgli comunicato tra una decina di giorni circa.

Il sostituto procuratore Luigi Maffia è già ufficialmente alla Procura Generale e qualche altro movimento potrebbe esserci, in un presidio di giustizia che fa già i conti da tempo con carenze di organico. Allo stesso tempo Curcio evita però di parlare di possibile blocco delle attività.

