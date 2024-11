Siglato un protocollo d'intesa che assicurerà il soccorso nel territorio del basso Jonio della provincia di Catanzaro raggiungibili in minor tempo dalle squadre del reggino

«Con la recente istituzione del distaccamento Vigili del fuoco nel comune di Monasterace, si sono create le condizioni per assicurare la copertura operativa di alcuni comuni della provincia di Catanzaro posti al confine». È quanto si legge in una nota diramata dal comando regionale dei Vigili del Fuoco. Nei giorni scorsi è stato infatti sottoscritto un protocollo operativo per il coordinamento delle operazioni di soccorso tecnico urgente nel territorio del basso Jonio della provincia di Catanzaro.

Tempi di percorrenza

Il documento è stato siglato dal direttore regionale, Carlo Dall’Oppio e dai dirigenti dei Comandi di Catanzaro, Fabio Leandro Cuzzocrea, e di Reggio Calabria, Carlo Metelli. «I vigili del fuoco, con il coordinamento della direzione regionale, hanno eseguito un’analisi condotta sui tempi di percorrenza medi della viabilità ordinaria con il fine di verificare quali comuni della provincia di Catanzaro potessero essere raggiungibili in minor tempo dalle squadre di soccorso provenienti dal distaccamento di Monasterace rispetto a quello di Soverato».

Basso Jonio

«Pertanto con la stipula del protocollo operativo i due comandi provinciali hanno convenuto che nei territori comunali di Guardavalle Marina, Santa Caterina allo Ionio Marina, Badolato Marina, le richieste di intervento di soccorso tecnico urgente saranno soddisfatte dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Monasterace in prima battuta con il successivo supporto dei colleghi provenienti dal distaccamento di Soverato. La competenza territoriale nei suddetti comuni, nonchè il coordinamento degli interventi di soccorso tecnico urgente, rimane in capo alla Sala Operativa del Comando Provinciale di Catanzaro».

Soccorso più tempestivo

«I cittadini residenti nei territori interessati, continueranno a richiedere il soccorso al numero unico nazionale 115, la cui sala operativa valuterà l’invio della squadra disponibile più vicina. Nell’ottica di sinergia tra i comandi territorialmente limitrofi, nel caso di emergenza, squadre del comando di Catanzaro interverranno analogamente nei territori della provincia di Reggio Calabria. La convenzione, nata allo scopo di elevare il livello di efficacia del soccorso per i cittadini dei territori posti al confine delle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria, garantirà la significativa riduzione dei tempi d’intervento nel rispetto degli standard operativi assicurati dalle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».