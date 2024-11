La rappresentazione della Natività nella piccola frazione di Dinami riscuote consenso e apprezzamento da parte di numerosissimi visitatori. Si replica il 4 gennaio

Torna il presepe vivente a Monsoreto e la frazione di Dinami si trasforma in una piccola Betlemme. La rievocazione della natività è stata anche un tuffo nella civiltà contadina apprezzato dai visitatori e offerto con entusiasmo dai volontari che vi hanno partecipato.



In piazza Capitano Scarano diverse sono state le scene degli antichi mestieri rappresentate da artigiani veri nei bassi trasformati in botteghe. Sarte e frantoiani, pastori e carbonai delle Preserre vibonesi intorni alla grotta per rendere ancora più sacro un vissuto comunitario che fortifica grazie alla fede. Betlemme rivivrà a Monsoreto il prossimo 4 gennaio.